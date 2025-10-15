POLICIJA OBJAVILA

Uhićena banda koja je provaljivala u zaštitarske kombije: U Zagrebu i Karlovcu ukrali čak 300.000 eura!

I.J.

15.10.2025 u 10:33

Policijski kombi
Policijski kombi Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić i u suradnji s policijskim službenicima PU zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine te nad 44-godišnjim državljaninom Italije zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela teške krađe na području Karlovca i Zagreba

Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalni kombi zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac iz njega, priopćila je policija.

vezane vijesti

Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi na novčarskom kombiju zagrebačkih registarskih oznaka nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke, a za nepoznatom muškom osobom još se traga.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ljutiti predsjednik

ljutiti predsjednik

Trump zaprijetio moćnoj europskoj zemlji: Nezadovoljan sam, kaznit ću je zbog onoga što je učinila
o stanju nacije

o stanju nacije

Plenković govorio o 'rekordnim' gospodarskim podacima, oporba: 'Ovo izvješće je pričanje bajki!'
usred beograda

usred beograda

VIDEO Von der Leyen posjetila Vučića pa mu održala lekciju: Gospodine predsjedniče...

najpopularnije

Još vijesti