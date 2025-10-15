Uhićena banda koja je provaljivala u zaštitarske kombije: U Zagrebu i Karlovcu ukrali čak 300.000 eura!

Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalni kombi zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac iz njega, priopćila je policija.

Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi na novčarskom kombiju zagrebačkih registarskih oznaka nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke, a za nepoznatom muškom osobom još se traga.