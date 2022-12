Plenković o srazu s Argentinom: 'Očekujem pobjedu. Ako bi moglo biti kao u Rusiji, meni je ok'

'Ako bi moglo kao u Rusiji, što se tiče Argentine, meni je ok', izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković upitan za prognozu rezultata polufinalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska - Argentina, tijekom sudjelovanja na konferenciji 'Svijet 2023.', četvrtom javnom predstavljanju hrvatskog izdanja globalnog godišnjeg magazina The Economista "World Ahead"

"Što se tiče ovih utakmica, mislim da je nekoliko je elemenata: prvo, da Luka Modrić igra sa 37 godina igra kao da je deset godina mlađi; drugo, da je Livaković bio briljantan - obraniti četiri penala plus jedna stativa, to znači pet, to je fascinantan uspjeh; i Joško Gvardiol koji ima 20 godina, a koji igra kao da je njemu 37. To je najkraći miks, ali ne umanjuje doprinos svih ostalih. Dapače", zaključio je Plenković.

Svoje je mišljenje o večerašnjem dvoboju s predstavnicima medija podijelio i hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.