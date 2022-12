Premijer Plenković o uvođenju eura: Ako se vidi da netko lovi u mutnom doći će na crnu listu

Premijer Andrej Plenković u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je o europskom novcu koji stiže za nekoliko dana u Hrvatsku, kao i ostalim aktualnim zbivanjima.

'To su velike koristi u smislu mobilnosti, smanjenja troškova i dobro za građane, turizam i gospodarstvo, ali i jako dobro za ukupnu reputaciju zemlje. Nema nijedne druge zemlje koja je ušla isti dan i u Schengen i u euro', dodao je. Na pitanje u vezi s tim hoće li možda doći do jačanja represije na vanjskih granicama EU-a Plenković je rekao da je Hrvatska već sada zaštitnik vanjske granice.

Danas je potpredsjednica EK Dubravka Šuica kazala da je Europska komisija verificirala postignuća Hrvatske iz prvog polugodišta ove godine i sada će nam u petak doznačiti novih 700 milijuna eura. Već smo dobili prije 700, pa avans 800 i sve skupa je to 2,2 mlrd. eura za projekte obrazovanja, gospodarstva, zdravstva, pravosuđa, obnove, državne administracije, istaknuo je.

'Sada ćemo biti zaštitnik vanjske granice koja je ujedno i schengenska granica. To ujedno znači da ćemo raspoložive snage, policiju, s naših sjevernih granica, moći rasporediti na druge granice, npr. sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom ili da pak oni djeluju unutar Hrvatske.

Hrvatska je prije godinu i pol dana napravila nezavisni mehanizam u kojem sudjeluju naši stručnjaci plus savjetodavno tijelo sa strane EU koje prati kako mi točno kontroliramo granicu i da li se ponašamo u skladu s europskim propisima i zakonodavstvo i međunarodnim pravom.

Taj nam je mehanizam omogućio da prođemo s 534 glasa u Europskom parlamentu i velikom preporukom Europske komisije, istaknuo je premijer Plenković. Naglasio je da je Hrvatska prošla sve filtere i ispunila 281 kriterij, a dobila ih je 2016. godine.

U vezi s ulaskom u euro područje, premijer je kazao da je Hrvatska fiksirala tečaj u srpnju ove godine, a konačne odluke u ulasku u euro područje donijete su u lipnju i srpnju.



'Od 5. srpnja imamo dvostruko iskazivanje cijena. Imamo proces senzibiliziranja hrvatskih građana i gospodarstva na euro, da se točno zna koliko je nešto u kunama sutra u eurima. Cijene će ostati izražene u kunama i imat ćemo prilike to kontrolirati', rekao je. Napomenuo je da će Ministarstvo gospodarstva pratiti da ne bi došlo do dizanja cijena na uštrb građana, gospodarstva. Očekuje visoki stupanj ozbiljnosti svih aktera. Ako se vidi da, kako kaže, netko neopravdano diže cijene, "lovi u mutnom" doći će na crne liste i to će se objavljivati.