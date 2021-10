Plenković o slučaju Burčul: 'To pitanje nema nikakve veze sa mnom i treba se rješavati u trokutu ministar, predsjednik i Glavni stožer'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara tijekom samita Europskog vijeća u Bruxellesu, javlja N1

Na izjave predsjednika Milanovića kaže: “Ako je u Zagrebu bilo jugo, onda je u Rimu vjerojatno bilo široko. To pitanje nema nikakve veze sa mnom i treba se rješavati u trokutu ministar, predsjednik i Glavni stožer. Bilo kakve prijetnje, ucjene i najavljeni cirkusi govore o njemu, ne o nama. Ta tema nema veze sa mnom, ja se nijednom nisam miješao u proces imenovanja, promaknuća, razrješenja bilo kojeg časnika HV-a. Možete to pitati bivšu predsjednicu, Krstičevića, Milanovića, Hranja, Šundova i Banožića.. to s Vladom i sa mnom nema nikakve veze. Važno je samo je li sve provedeno zakonito, ja ću tu zaustaviti tu temu, neka to rješava s ministrom.”

Na pitanje hoće li inzistirati da Gordan Lauc ostane član ZS-a kaže: “To sam 150 tisuća puta već objasnio, ljudi koji su u ZS su tamo na naš zahtjev. Savjet postoji samo kad zasjeda, njihovi stavovi koje iznose van zasjedanja savjeta su njihovi. To je sve.”

“Linija hrvatske Vlade, jedina službena, je da je cijepljenje dobro, cijepiti se treba, cjepiva imamo dovoljno, cjepivo najbolje štiti od zaraze”, govori premijer i dodjae kako “oni puno govore jer ih se puno pita”.

Na pitanja o ukidanju viznog režima s SAD-om kaže da je to Hrvatska čekala 30 godina te da je to rezultat dobrog rada Vlade.

O pretresanju stana župana Stjepana Kožića kaže kako nema informacija osim onoga što je vidio u medijima. “Što je istina vidjet ćemo. Vidim da je rekao da nije počinio kazneno djelo. Ne želim spekulirati, očekujem od DORH-a da izvoli odmah izaći pred medije i objasniti o čemu se radi. Ima tamo puno ljudi, nek se izvole nacrtati pred vašim kolegama i neka objasne”, kaže.

“Sve to morate pitati njega. Veleposlanike je dobio prijedlog prije godinu dana. Zašto to nije riješeno, sigurno nije do nas. Ove tehnikalije on mora rješavati s ministrom. Nisam se miješao prije. Imali smo sastanak vijeća za obranu zbog aviona. To je suradnja onakva kakva je realna. Ne možete očekivati zaljubljenu suradnju s nekim tko stalno vrijeđa sve, prijeti, ucjenjuje, govori o auzmešu. Znate kad kažete da je nekom auzmeš u glavi, to je gore od široko, to morate sve njega pitati”, govori premijer na pitanja o mogućoj blokadi procesa od stranke predsjednika, a sve zbog umirovljenja brigadira Burčula.