FOTO/VIDEO MUP obnovio vozni park: Evo kakvi automobili izlaze na hrvatske ulice

Hrvatska policija dobila je 522 nova vozila koja će biti raspoređena u policijske postaje diljem zemlje. Riječ je o Škodama Octavijama s dizelskim motorima od 150 konjskih snaga, automatskim mjenjačem te posebnom svjetlosno-zvučnom i komunikacijskom opremom. Vozila su nabavljena putem četverogodišnjeg operativnog leasinga vrijednog nešto više od 18,18 milijuna eura

Svečana primopredaja novih policijskih vozila održana je u petak na Policijskoj akademiji ‘Prvi hrvatski redarstvenik’ u Zagrebu. Primopredaji su nazočili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina sa suradnicima, a nova vozila odmah će krenuti prema svojim matičnim policijskim postajama. ‘Od samog početka našeg mandata promovirali smo model opremanja hrvatske policije koji osigurava najmoderniju opremu i standarde kakve danas imaju najmodernije policije u Europi’, rekao je Božinović.

Primopredaja policijskih vozila Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL







+12 Primopredaja policijskih vozila Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

‘Vozila nisu luksuz’ Ministar je naglasio da je pouzdan vozni park jedan od osnovnih preduvjeta za svakodnevni policijski posao. ‘Vozila nisu luksuz, ona su sredstvo koje policiji treba kako bi brzo reagirala i bila pouzdana u svim svojim postupanjima’, poručio je. Božinović kaže da se prilikom nabave opreme vodi računa i o iskustvima samih policajaca. ‘Kad nabavljamo opremu, uvijek uvažavamo želje i iskustvo policijskih službenika jer oni najbolje mogu procijeniti kakva su im sredstva pouzdana i dobra za rad na terenu’, rekao je.

MUP obnovio vozni park Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL