Ukrajinac pao s pola milijuna eura u Dubrovniku: Dignuta optužnica za pranje novca

Optužnica, 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prnosi 500.000 eura, koje je skrivao u automobilu.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca .

Tužiteljstvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prijenosu novca jer su ga u tom spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Općinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produljio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela