DOVRŠENA ISTRAGA

Ukrajinac pao s pola milijuna eura u Dubrovniku: Dignuta optužnica za pranje novca

I.K./Hina

15.05.2026 u 19:12

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, pred dubrovačkim Općinskim sudom podignulo optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u svojem automobilu prevozio skrivenih 500.000 eura.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca.

Optužnica, 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prnosi 500.000 eura, koje je skrivao u automobilu.

vezane vijesti

Tužiteljstvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prijenosu novca jer su ga u tom spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Općinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produljio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prva u povijesti

prva u povijesti

Hrvatska dobila predsjednicu Vrhovnog suda: Sabor potvrdio Mirtu Matić
VJERSKA I IDEOLOŠKA MISIJA

VJERSKA I IDEOLOŠKA MISIJA

Teheran sprema novi zakon: '50 milijuna eura za glavu Donalda Trumpa. To je naše pravo'
VIDEO

VIDEO

Ukrajinci zadali bolan udarac ruskoj vojsci: Razorili rijetki amfibijski mlažnjak i helikopter

najpopularnije

Još vijesti