IGOR RAĐENOVIĆ

Puca odnos SDP-a i Možemo u Zagrebu? Prva žrtva je šef Gradskih groblja

Ivor Kruljac

15.05.2026 u 19:48

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bivši SDP-ov zastupnik Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu, navodi Jutarnji list pozivajući se na neslužbene informacije izvora bliskih gradskoj upravi.

Oni navode da je do smjene došlo zbog rastućih tenzija između SDP-a i Možemo! kao koalicijskih partnera. Rađenovićev odlazak nije jedini, ali ovo je prvi ugovor koji je raskinuo zagrebački Holding, dok su ostale ugovore uslijed ovih tenzija raskinuli zaposlenici.

Niti SDP, kao ni sam Rađenović nisu željeli komentirati ove informacije. Inače, Rađenović je diplomirani ekonomist, bivši SDP-ov saborski zastupnik, a svoju je karijeru započeo u tvornici Ledo.

Tamo je od 1996. do 2000. godine bio voditelj prodaje, obuke prodajnog osoblja i rukovoditelj unapređenja trgovine, a s tek 30 napunjenih godina je imenovan tajnikom Ureda predsjednika Vlade u mandatu Ivice Račana. Tada je bio i predstojnik Ureda Vlade za unutarnji nadzor.

