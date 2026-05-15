DHMZ opet upalio alarme: 'Budite spremni na nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu'

Jak vjetar, praćen obilnom oborinom i grmljavinom očekuje se u južnim predjelima Hrvatske. No, izraženiji pljuskovi mogući su i drugdje

Iako je u Hrvatskoj za petak najavljeno ozbiljnije nevrijeme, čini se kako osim ponegdje obilnije kiše nije bilo većih problema. No, smirenje nije na vidiku. Dapače, DHMZ je upalio narančasti meteoalarm za splitsku i dubrovačku regiju u subotu. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a u kojem se navodi kako će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar, praćen obilnim oborinama i 70-postotnom šansom za grmljavinu.

Olujno prijepodne "U Dalmaciji prvi dio dana oblačan s kišom, lokalno i neverinima, moguće i obilnom kišom. Popodne djelomično razvedravanje uz zamjetno manje čestu kišu. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a u noći i ujutro još će biti juga koje će prolazno okrenuti na jugozapadni vjetar. Temperatura danju od 14 do 19 °C. Podjednake vrijednosti bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje je također prijepodne moguća obilna kiša te izraženi pljuskovi, lokalno i nevrijeme. Nakon umjerenog do jakog juga zapuhat će jugozapadnjak, mjestimice jak, a drugom dijelu dana sjeverozapadnjak. More umjereno valovito i valovito", prognozirao je za HRT meteorolog Krunoslav Mikec.

