Plenković: Nema stagnacije, Hrvatska se razvija zbog stabilnosti Vlade

U Hrvatskoj nema stagnacije, zemlja se razvija zbog političke stabilnosti koju je vlada omogućila, poručio je u ponedjeljak hrvatski premijer Andrej Plenković, dodavši da je RH među tri najuspješnije zemlje u privlačenju sredstava europskog Mehanizma za oporavak

„Imamo stabilnu parlamentarnu većinu koja je osigurala temeljni preduvjet nacionalnog razvoja Hrvatske, a to je politička stabilnost“, kazao je Plenković na konferenciji kluba EPP-a o Planu oporavka i otpornosti pod nazivom „Put oporavka“ (Road to Recovery) u zagrebačkom Hotelu Westin.

Oporbene stranke je kritizirao da nisu, za razliku od vladajućeg HDZ-a, upoznate s „europskim temama i velikim strateškim procesima“.

Potpredsjednik Europske pučke stranke Siegfried Muresan poručio je kako je Hrvatska posljednjih godina postala “model za dobro upravljanje na europskoj razini”.

“Vidimo viziju u hrvatskom planu (Nacionalnom planu oporavka i otpornost), plan da se modernizira zemlja i obrazovanje”, dodao je.

I Ressler superlativima o vladi

Europarlamentarac HDZ-a Karlo Ressler istaknuo je kako je Hrvatska po brzini provedbe i korištenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti jedna od predvodnica te da je riječ o povijesnoj prilici za modernizaciju Hrvatkse.

“Za hrvatsku oporbu je to slučajno je ili je to tako zbog nekog unaprijed zadanog automatizma. Za one s imalo intelektualnog poštenja i razumijevanja jasno je da se to nije dogodilo samo od sebe i da su najveće zasluge za to upravo vlade Andreja Plenkovića”, kazao je.