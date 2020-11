[VIDEO] Plenković: Ne vidim potrebu da razgovaram s Milanovićem

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Kluba HDZ-a u izjavi za medije rekao je kako interpelacija o radu Vlade u vezi s projektom Krš-Pađene neće dobiti potporu u Saboru.

"To je nebitna tema, zadnji put smo to vijeće imali u jeku Covida, a tada je od ministara koji tamo ne bi trebao biti bio ministar zdravstva. To su trivijalni komentari', rekao je.

'Nisam gledao Milanovićev intervju, ali vidim banalizaciju jednostavnih tema. Poziv za sastanak koji ide ministrima koji su po zakonu pozvani potpisuju predsjednik države i vlade. Da bi došlo do potpisivanja potrebno je da oni koji to potpisuju i njihovi uredi dogovore vrijeme, lokaciju, teme sastanka...Za to nije potrebna naša komunikacija. Ne treba on zato vrijeđati te ljude koji vode urede. Poštujem ja i ljude koji rade u kotlovnicama. A koga on na ovaj način diskvalificira, predstojnika Ureda predsjednika Vlade ili predstojnika Ureda predsjednika? Što se time postiže? Pogledajte malo što je činjenično bitno i što je apsolutno nebitno. Nitko nije rekao da ću ja papir potpisati, već da će on biti dostavljen. Onda se bacamo na to tko je kome dostavio dopis. Ajmo malo staviti stvari na čistac i vidjeti tko ovdje normalno surađuje', kazao je.