Inflacija u Njemačkoj najviša u gotovo tri godine, cijena energije eksplodirala

Inflacija je time u rujnu dosegnula najvišu razinu od prosinca 2023. godine. Preliminarna procjena pokazuje i da je rast cijena ubrzao četvrti mjesec zaredom, s lipanjskih 2,3 posto, na 2,8 posto u srpnju i na 2,9 posto u kolovozu.

U kolovozu su bile su na godišnjoj razini porasle za 2,9 posto.

Potrošačke cijene bile su u rujnu za 3,3 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, izračunali su statističari na temelju preliminarnih podataka.

Glavni pokretač rasta cijena bila je i u rujnu energija, koja je na godišnjoj razini poskupjela za 14,9 posto, prema izračunima statističara. Još u kolovozu cijene su joj bile više za 10,5 posto nego prije godinu dana, a u srpnju za 8,5 posto.

Blago je u rujnu ubrzalo i poskupljenje hrane, na 0,4 posto. U kolovozu cijene su joj bile tek za 0,1 posto više nego na kraju ljeta 2025.

Temeljna inflacija, koja isključuje cijene hrane i energije, iznosila je u rujnu 2,4 posto, jednako kao i u prethodna dva mjeseca.

Na mjesečnoj razini potrošačke cijene porasle su u rujnu za 0,6 posto, nakon 0,1-postotnog rasta u kolovozu.

I harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu kretanja cijena među članicama Europske unije, pokazao je godišnju stopu inflacije od 3,3 posto. Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP-om porasle su za 0,6 posto.

Izrazito ubrzanje inflacije pokazuju i podaci za druga velika europska gospodarstva.

Tako je u Francuskoj rast cijena u rujnu na godišnjoj razini ubrzao na 3,0 posto, s 2,4 posto u kolovozu. U Italiji inflacija je ubrzala s 3,3 na 4,2 posto, pokazali su u srijedu podaci.

U Španjolskoj je godišnja stopa inflacije u rujnu porasla na 4,9 posto, sa 4,3 posto u kolovozu, prema podacima objavljenim u utorak.