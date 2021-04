Plenković predstavio prijedlog Plana oporavka, očekuje 100 tisuća novih radnih mjesta: Sad imamo više utakmica u nogama, iskoristit ćemo ta sredstva

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković održao je i press konferenciju

Kazao je da očekuje otvaranje 100 tisuća radnih mjesta.

Na pitanje hoćemo li uspjeti ostvariti reforme, rekao je: 'Sve je uspjeh. Dosad smo u mandatu zatekli devet posto ugovorenih sredstava, a sad smo u fazi preko ugovorenosti, na 116 posto smo. Ne samo da smo ugovorili sve potrebno, nego smo krenuli s isplatama, verifikacijama… Do roka ćemo potrošiti sva sredstva. Sad kad svi imamo više utakmica u nogama, smatram da ćemo iskoristiti i sredstva iz EU-a iduće generacije. Reforme su bitne i jasne i dio su Nacionalnog plana. Sve reforme su prioritet Vlade i mislim da ćemo to učiniti s političkom voljom koju imamo. Rijetko nastojim biti vidovit da znam što će biti 2026. Ova sredstva su brža nego inače. Hrvatska je bila prva koja je parlamentarnim putem ratificirala odluku o vlastitim sredstvima i želimo ih iskoristiti što više. Možemo zakazati rendez-vous za pet godina pa vidjeti…'

Napomenuo je da je ovo prijedlog Nacionalnog plana te da još slijedi konačno usuglašavanje. 'Očekujem da će se neke stvari još mijenjati. Bitna nam je kvaliteta, a ne brzina', rekao je Plenković.

Kazao je da će se u prijedlogu, koji će biti objavljen tijekom dana, vidjeti u koje će se sve privatne projekte ulagati. 'Imamo rekonstrukciju pruge Dugo Selo-Novska, zračne luke Zadar, širokopojasni pristup internetu, imamo bolničku infrastrukturu… Čitav niz velikih natječaja. Najvažnije je da ispravljamo jednu nepravdu – bit će više investicija u školstvo, bit će 7,5 milijardi ulaganja. Cilj je jednosmjenska nastava', rekao je.

Na pitanje je li Beroš ispunio svoj zadatak, kazao je: 'U nedjelju smo imali sastanak. Danas je ministar, slijedom točaka koje sam mu naveo, vrlo precizno naveo koje će aktivnosti poduzeti. To je sve slijedom točaka i pitanja koje sam mu naveo. Vjerujem da ćemo napraviti iskorak s punktovima za cijepljenje, s pozivima i da će svi koji se žele cijepiti u iduća dva mjeseca biti u prilici cjepivo i primiti.'

Na pitanje što je s platformom, rekao je da se uklanjaju tehničke poteškoće. 'Nedoumice s platformom se rješavaju', kazao je.

Novinari su ga upitali i zašto slabo komentira slučajeve poput Gabrijele Žalac i platforme Cijepise. 'Što očekujete, da ja komentiram proces koji je u tijeku? Ja nemam uvid u to što rade policija i USKOK', kazao je o Gabrijeli Žalac.

'Nije posao premijera da komentira kompjuterske specifikacije i tehnički program koji je radila firma javnom nabavom. Ministar je tu da riješi to tehničko pitanje', kazao je. 'Postoje četiri kanala za to kako da se netko cijepi. Platforma je samo jedna od njih. Platforma služi onima koji se služe mobitelima i kompjuterima da se prijave u sustav cijepljenja. Kad govorimo o našim starijim sugrađanima, manje vičnim tehnologijama, sumnjam da se netko od njih upisivao preko platforme. Do njih moramo doći drugačije, a to je putem obiteljskih liječnika', kazao je Plenković.