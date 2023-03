Plenković na obljetnici HDZ-a Istre: Zbog izbora oporba će stalno nametati krizu

Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković rekao je u petak na obilježavanju 33. obljetnice HDZ-a Istre da su pred strankom tri izborna ciklusa u svega 12 mjeseci, kada će imati što pokazati građanima, dok će s druge strane svjedočiti svakodnevnom nametanju krize ili problema od strane oporbe

Napomenuvši kako će upravo Istarska županija imati najviše koristi od eura i Schengena te da će za deset dana Schengen biti kompletiran jer će se primijeniti i za zračne luke, Plenković je istaknuo kako se to ne događa slučajno, već isključivo zbog reforme koje je Vlada poduzela i zbog kriterija koje je ispunila, odnosno vanjsko-političkog ponašanja gdje je ostvarila te ciljeve.

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković kazao je kako je upravo Istarska županija najtvrđa izborna jedinica za HDZ te je ocijenio kako "nije lako biti HDZ-ovac u Istri".

"Danas smo međutim ponosni na to i srce nam je veliko. Uspješno vodimo Hrvatsku prepunu infrastrukturnih projekata, posebno u Istri. Govorili su o nama - 'HDZ ne voli Istru, HDZ ne voli Rijeku i da HDZ ne voli krajeve u kojima lokalno nije na vlasti'. No, svojim djelima i postignućima to smo demantirali i nabili smo im velike komplekse", naglasio je Butković.

Dodao je da "dok su oni bili na vlasti, i IDS, i SDP, zaustavljen je istarski ipsilon, dok je HDZ 2016. godine s BINA Istrom opet pokrenuo taj projekt."