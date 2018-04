Plenković: Moglo bi se zaključiti da me neki iz stranke pokušavaju destabilizirati

Više od deset ljudi iz HDZ-ovog kluba zastupnika, pretpostavlja se, moglo bi glasati protiv Istanbulske konvencije. No to, čini se, ne uznemirava premijera Andreja Plenkovića, koji je novinarima u Saboru još jednom ponovio da neće biti sankcija za 'neposlušne'

Upitan isključuje li mogućnost da ga na ovom pitanju neki iz HDZ-a pokušavaju destabilizirati, Plenković je poručio: 'Ja mislim da je to konteksutalno moguće zaključiti. Ali ne mislim da je to njihov cilj.'

Upitan hoće li biti sankcija za one koji će glasati protiv Plenković je ponovio da neće. 'Nije glasanje u Saboru nešto što zahtjeva sankcije, to smo rekli i na stranačkim tijelima. HDZ je demokratska stranka, a ovo je jedna situacija koju stranački dužnosnici ne pamte koliko smo otvorili kanale komunikacije i saslušali sve kolege. Ali očito po nekim pitanjima neki imaju malo čvršće stavove', rekao je Plenković .

Nije zabrinut što je Zekanović napustio koaliciju. 'Bilo nas je 78, sad nas je 77. Zekanović je dobio veliko povjerenje i sedmo mjesto na listi u 9. izbornoj jedinici. Posljednjih mjesec dana, umjesto da su razgovarali s nama, išli su predaleko. niša me nije iznenadilo, to je politički odabir jedne male stranke koja koristi jednu do dvije teme ne bi li bila malo vidljivija', poručio je Plenković.

Dao je do znanja da bi se Davor Ivo Stier mogao oprostiti s funkcijom političkog tajnika HDZ-a. 'To ćemo vidjeti, ova tema nije relevantna za to. Mi smo niz godina kolege, i u Europskom parlamentu i u vladi. Po meni on nije trebao ni izlaziti iz Vlade. Malo je neobično da izlaziš iz Vlade, a onda očekuješ da budeš aktivni i agilni i u skladu s politikom stranke politički tajnik', rekao je Plenković, a na ponovljeno pitanje o Stierovom ostanku na mjestu tajnika, poručio je: 'Otom, potom.'