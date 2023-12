Plenković: 'Macron je kraće na vlasti nego ja, a promijenio je više ministara'

"Moja očekivanja od njega (Habijana) su dobra, on je iskusan političar i zastupnik. U Saboru je bio vrlo vidljiv. Odvjetnik je, pravnik, bavio se korporativnim pravom... Mislim da je njegova prva zadaća da dobro preuzme konce, to je veliko ministarstvo i ima puno nadležnosti", kazao je Plenković u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke u hotelu Westin.

Referirao se i na kritike u javnosti kako se Habijan kao pravnik ne može baviti gospodarstvom. "Ne može mu biti mana to da je pravnik, ne znam tko to potencira. Ne mora uvijek to biti čovjek s profesijom iz nadležnosti tog ministarstva. On ima iskustva i došao je tu fazu da može preuzeti takvu dužnost", naglasio je premijer.