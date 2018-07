Plenković je obećao nacionalni stadion. Treba li on zbilja Hrvatskoj?

Najavu premijera Plenkovića da će Vlada sufinancirati izgradnju nacionalnog nogometnog stadiona, stručnjakinja za EU fondove Ariana Vela smatra još jednim euforičnim obećanjem koja ili se neće ispuniti ili će nas u konačnici jako puno koštati

Skupo i ne uvijek funkcionalno

Izgradnja infrastrukture skup je sport, pogotovo za države koje nemaju dovoljno novca da financiraju temeljne potrebe kao što su, na primjer, mirovine. Održavanje infrastrukture također je skup sport, a pogotovo velike sportske infrastrukture. Infrastruktura traži ljude koji bi njome upravljali i osiguravali da ona ispunjava svoju funkciju.

Zato je potrebu za izgradnjom infrastrukture potrebno pomno analizirati i pritom uzeti u obzir kome je ona potrebna, koje probleme će riješiti i potrebe ispuniti, kakvo tehničko-tehnološko rješenje će zadovoljiti temeljne potrebe, kakva popratna infrastruktura je potrebna (npr. prometna i slično), koliko će takvo rješenje koštati u pripremnoj fazi, fazi izgradnje i tijekom promatranog životnog vijeka, hoće li generirati prihode, ali i jesmo li u stanju osigurati da ta infrastruktura zaista bude u funkciji nakon što je izgradimo.

Sve su to pitanja na koja je moguće dati odgovore, uključivši stručnjake u izradu analiza i studija, ali takve analize, ako se rade profesionalno i bez ulizivanja naručitelju, možda neće dovesti do rezultata koje potencijalni investitor želi, odnosno možda će pokazati da postoji jeftinija i bolja opcija od one koja je inicijalno zamišljena.