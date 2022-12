Plenković: Je li avion doživio neki tehnički kvar, to nije odgovornost ministra

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sastankom Vlade sa županima te predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina

'Zrakoplovstvo obavlja tehničke kontrole. Nikada nijedan avion nije poletio, a da netko nije obavio tehničku kontrolu', rekao je Plenković, ponovivši da je upravo iz toga razloga Vlada odlučila nabaviti avione Rafale.

'To su avioni koji, by the way, imaju dva motora. I na to smo mislili', rekao je premijer.

Odbacio je pozive da ministar obrane Mario Banožić zbog pada zrakoplova da ostavku. 'Je li avion doživio neki tehnički kvar ili nije, to nije odgovornost ministra', rekao je Plenković.

Premijera su novinari pitali i o konzultacijama u Saboru vezanima za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

'Razgovori se vode. Ovaj prijedlog ne samo da je u skladu s Ustavom i zakonom, nego u potpunosti slijedi sve situacije koje smo dosad imali. Ta priča koja govori o neustavnosti služi samo kao krinka. Stotinu ukrajinskih vojnika, koji bi došli u Hrvatsku, ne znam kome bi trebali predstavljati prepreku. Ako itko treba imati refleksnu potporu Ukrajini, onda je to Hrvatska', rekao je Plenković.

'Stvar je sasvim jasna, čista. Sve ostalo je politiziranje', rekao je Plenković, izrazivši uvjerenje da će saborski zastupnici donijeti razborite odluke.