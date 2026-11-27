Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je s vodstvom bolnice razgovarao o mjerama kojima bi se trebale spriječiti slične tragedije. Jedan od najvećih problema trenutačno je nedostatak zaposlenika, a kao privremeno rješenje razmatra se dolazak zdravstvenog osoblja iz drugih zagrebačkih ustanova
Tomašević je sa suradnicima održao višesatni sastanak s vršiteljicom dužnosti ravnateljice Lidijom Hrastić-Novak i njezinim pomoćnicima. Razgovarali su o tome kako i kojom brzinom provesti potrebne promjene te što Grad Zagreb može učiniti kako bi pomogao bolnici, priopćili su iz Grada.
Osvrnuli su se i na zaključke s nedavnog sastanka gradonačelnika s ministricom zdravstva Irenom Hrstić. Među njima je obveza izvještavanja Ministarstva zdravstva o neželjenim događajima u bolnici, ali i pronalaženje načina da Klinika, unatoč nedostatku zaposlenika, nastavi primati nove pacijente u dosadašnjem opsegu.
Zato se razgovaralo o mogućnosti da u Jankomir privremeno dođu zdravstveni radnici iz drugih zagrebačkih ustanova. Time bi se ublažio manjak osoblja dok se ne pronađe dugoročnije rješenje. Nakon sastanka Tomašević je obišao bolničke odjele i razgovarao sa zaposlenicima.
Iz Grada Zagreba poručili su da će u okviru svojih ovlasti pružiti punu podršku provedbi dogovorenih mjera kako bi se poboljšao rad Klinike i vratilo povjerenje građana.
Smrt pacijenta i novi incident
Bolnica u Jankomiru našla se pod povećalom javnosti nakon smrti Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo tijekom postupanja bolničkog osoblja.
Nakon njegove smrti uslijedile su ostavke ravnateljice Majde Grah i članova Upravnog vijeća bolnice, a pokrenuta je i istraga o okolnostima tragedije. U međuvremenu je otkriven još jedan ozbiljan incident. U rujnu se pacijent zapalio dok je bio vezan za bolnički krevet te je zbog opeklina prevezen u Kliniku za traumatologiju.
Od novog vodstva bolnice, Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva očekuju se konkretne mjere koje bi trebale poboljšati sigurnost pacijenata i spriječiti ponavljanje sličnih događaja.