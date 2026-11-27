Tomašević je sa suradnicima održao višesatni sastanak s vršiteljicom dužnosti ravnateljice Lidijom Hrastić-Novak i njezinim pomoćnicima. Razgovarali su o tome kako i kojom brzinom provesti potrebne promjene te što Grad Zagreb može učiniti kako bi pomogao bolnici, priopćili su iz Grada.

Osvrnuli su se i na zaključke s nedavnog sastanka gradonačelnika s ministricom zdravstva Irenom Hrstić. Među njima je obveza izvještavanja Ministarstva zdravstva o neželjenim događajima u bolnici, ali i pronalaženje načina da Klinika, unatoč nedostatku zaposlenika, nastavi primati nove pacijente u dosadašnjem opsegu.

Zato se razgovaralo o mogućnosti da u Jankomir privremeno dođu zdravstveni radnici iz drugih zagrebačkih ustanova. Time bi se ublažio manjak osoblja dok se ne pronađe dugoročnije rješenje. Nakon sastanka Tomašević je obišao bolničke odjele i razgovarao sa zaposlenicima.

Iz Grada Zagreba poručili su da će u okviru svojih ovlasti pružiti punu podršku provedbi dogovorenih mjera kako bi se poboljšao rad Klinike i vratilo povjerenje građana.