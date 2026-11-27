U 2025. godini za održavanje k omunalne infrastrukture utrošeno je gotovo 3,5 milijuna eura, dok je prihodima od komunalne naknade pokriveno tek nešto više od 46 posto ukupnih troškova . Istodobno, planirana izdvajanja za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2027. godini približavaju se iznosu od pet milijuna eura.

Obrazlažuć i prijedlog povećanja komunalne naknade, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca Dalibor Šandrk upozorio je na sve veći raskorak između prihoda od komunalne naknade i sredstava potrebnih za redovito održavanje gradske infrastrukture.

Šandrk je pojasnio kako će primjenom nove odluke vlasniku stana ili kuće površine 100 četvornih metara u prvoj gradskoj zoni mjesečni račun biti veći za 3,30 eura. U ostalim gradskim zonama, odnosno drugoj, trećoj i četvrtoj, porast cijene će biti manji.

Iz Grada Vinkovaca pritom poručuju kako cilj nije samo povećanje prihoda, nego osiguravanje sredstava za konkretnije i kvalitetnije rješavanje komunalnih problema s kojima se građani svakodnevno susreću.

„Sve dodatne prihode ostvarene povećanjem cijene usmjerit ćemo u rješavanje komunalnih problema na koje nas sugrađani svakodnevno upozoravaju”, poručio je Šandrk.

Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo je i prijedlog za povećanje niže porezne stope s dosadašnjih 20 na 21 posto, dok bi viša porezna stopa od 30 posto ostala nepromijenjena.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić obrazložila je kako je povećanje niže porezne stope za jedan postotni bod predloženo radi osiguravanja sredstava za završetak započetih kapitalnih investicija, financiranja udjela Grada u europskim projektima i očuvanja stabilnosti gradskog proračuna.

Po iznesenim procjenama, povećanje niže porezne stope za osobu s prosječnom plaćom bez uzdržavanih članova značilo bi smanjenje neto plaće za nekoliko eura mjesečno, dok se dodatni prihod gradskog proračuna procjenjuje na 950.000 eura.