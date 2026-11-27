Nakon više od dva desetljeća bez promjena, odlukom Gradskog vijeća koje se sastalo u petak, Vinkovčane očekuje povećanje vrijednosti boda komunalne naknade, a za jedan postotak porast će i niža stopa poreza na dohodak. Na vlasti u Vinkovcima je HDZ s partnerima iz DP-a, HSU- a i HSLS-a
Obrazlažući prijedlog povećanja komunalne naknade, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca Dalibor Šandrk upozorio je na sve veći raskorak između prihoda od komunalne naknade i sredstava potrebnih za redovito održavanje gradske infrastrukture.
Veći računi
U 2025. godini za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je gotovo 3,5 milijuna eura, dok je prihodima od komunalne naknade pokriveno tek nešto više od 46 posto ukupnih troškova. Istodobno, planirana izdvajanja za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2027. godini približavaju se iznosu od pet milijuna eura.
Šandrk je pojasnio kako će primjenom nove odluke vlasniku stana ili kuće površine 100 četvornih metara u prvoj gradskoj zoni mjesečni račun biti veći za 3,30 eura. U ostalim gradskim zonama, odnosno drugoj, trećoj i četvrtoj, porast cijene će biti manji.
Iz Grada Vinkovaca pritom poručuju kako cilj nije samo povećanje prihoda, nego osiguravanje sredstava za konkretnije i kvalitetnije rješavanje komunalnih problema s kojima se građani svakodnevno susreću.
„Sve dodatne prihode ostvarene povećanjem cijene usmjerit ćemo u rješavanje komunalnih problema na koje nas sugrađani svakodnevno upozoravaju”, poručio je Šandrk.
Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo je i prijedlog za povećanje niže porezne stope s dosadašnjih 20 na 21 posto, dok bi viša porezna stopa od 30 posto ostala nepromijenjena.
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić obrazložila je kako je povećanje niže porezne stope za jedan postotni bod predloženo radi osiguravanja sredstava za završetak započetih kapitalnih investicija, financiranja udjela Grada u europskim projektima i očuvanja stabilnosti gradskog proračuna.
Po iznesenim procjenama, povećanje niže porezne stope za osobu s prosječnom plaćom bez uzdržavanih članova značilo bi smanjenje neto plaće za nekoliko eura mjesečno, dok se dodatni prihod gradskog proračuna procjenjuje na 950.000 eura.