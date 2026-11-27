Đulić, koji je ujedno predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje, na novu je dužnost imenovan u utorak. Matijević je Đulića opisao kao čovjeka od najvećeg povjerenja zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da ga se tereti za trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja i ovlasti.

'A sada su USKOK-ova optuženika postavili da nas štiti od korupcije! Da nije tragično, bilo bi komično”, poručio je u priopćenju predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević , istaknuvši da je jedna od zadaća Vijeća za prevenciju kriminala reagirati na prve znakove korupcije.

Gradsku je vlast prozvao i zbog postupanja u slučaju bivšeg ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića te vodstva Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Ustvrdio je da je gradska vlast štitila Kostanjevića, koji je, prema njegovim riječima, kasnije priznao da je primio 450.000 eura mita, te pokušavala spasiti ravnateljicu i upravu psihijatrijske bolnice, koje su naknadno podnijele ostavke.

„Dokle seže ta arogancija zagrebačke gradske vlasti Možemo/SDP i ruganje građanima?”, upitao je Matijević.

Imenovanje Đulića komentirao je danas i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Škabrnji prozvao Možemo! zbog dvostrukih kriterija, ironično komentirajući i medijski tretman tog imenovanja.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je ranije da optužnica protiv Đulića još nije potvrđena te da će, utvrdi li sud njegovu krivnju, biti isključen iz stranke u skladu s njezinim Etičkim kodeksom.

Pojasnila je i da je u Hrvatskoj praksa da predsjednici vijeća gradskih četvrti ujedno predsjedaju vijećima za prevenciju kriminala, koja su savjetodavna tijela bez ovlasti odlučivanja, vlastitog proračuna i mogućnosti raspolaganja sredstvima.