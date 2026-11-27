Na pitanje postoji li mogućnost da učenici iz drugih krajeva Hrvatske obiđu Škabrnju po uzoru na organizirane posjete Vukovaru, premijer je odgovorio kako se o tome razgovaralo unutar Vlade.

Posjetio je nedavno otvoreni Memorijalni centar posvećen žrtvama Domovinskog rata ocijenivši kako je tamo na primjeren način, za povijest i nove generacije, uređena memorijalna soba koja je svjedočanstvo o stradanjima Škabrnje u Domovinskom ratu.

Došli smo još jednom izraziti poštovanje prema žrtvama i vidjeti kako Š kabrnja izgleda danas, 35 godina kasnije. Nadamo se da takvih stradanja za hrvatski narod više nikada neće biti, izjavio je Plenković.

Nije smisao samo njegovati kulturu sjećanja na Domovinski rat i poštovanje prema hrvatskim braniteljima, nego i da se mlade generacije, kada su dovoljno zrele, kroz obrazovni sustav upoznaju s onim što se dogodilo, dodao je.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je da će Škabrnja nakon uređenja Memorijalnog centra biti uvrštena u program organiziranih posjeta učenika osmih razreda.

Program posjeta učenika osmih razreda iz cijele Hrvatske Vukovaru na godišnjoj razini obuhvaća oko 50.000 učenika. Vođen važnošću obilaska Škabrnje, s načelnikom Općine Škabrnja započeo sam uređenje Memorijalnog centra i Škabrnja će biti neizostavna lokacija koju će učenici posjećivati, najavio je.

Cilj je ministarstva omogućiti učenicima da steknu cjelovitu sliku o Domovinskom ratu, neovisno o tome iz kojeg dijela Hrvatske dolaze. Medved je podsjetio na memorijalne sadržaje u Kninu, Karlovcu i Dubrovniku te otkrio da se planira gradnja memorijalnog centra posvećenog Vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima.

Vidjeli smo 18. studenoga u Škabrnji, kao i u Vukovaru, da mladi sve više dobivaju jasnu i cjelovitu sliku o tome što je hrvatski narod proživio i kakve je žrtve podnio za slobodu domovine. Ta sloboda nije darovana, ona je plaćena mnogim životima, istaknuo je Medved.