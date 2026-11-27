Premijer Andrej Plenković odao je u petak u Škabrnji počast žrtvama stradalima u Domovinskom ratu u tome ravnokotarskome mjestu i posjetio Memorijalni centar posvećen žrtvama Domovinskog rata
Došli smo još jednom izraziti poštovanje prema žrtvama i vidjeti kako Škabrnja izgleda danas, 35 godina kasnije. Nadamo se da takvih stradanja za hrvatski narod više nikada neće biti, izjavio je Plenković.
Posjetio je nedavno otvoreni Memorijalni centar posvećen žrtvama Domovinskog rata ocijenivši kako je tamo na primjeren način, za povijest i nove generacije, uređena memorijalna soba koja je svjedočanstvo o stradanjima Škabrnje u Domovinskom ratu.
50.000 djece obiđe Vukovar
Na pitanje postoji li mogućnost da učenici iz drugih krajeva Hrvatske obiđu Škabrnju po uzoru na organizirane posjete Vukovaru, premijer je odgovorio kako se o tome razgovaralo unutar Vlade.
Nije smisao samo njegovati kulturu sjećanja na Domovinski rat i poštovanje prema hrvatskim braniteljima, nego i da se mlade generacije, kada su dovoljno zrele, kroz obrazovni sustav upoznaju s onim što se dogodilo, dodao je.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je da će Škabrnja nakon uređenja Memorijalnog centra biti uvrštena u program organiziranih posjeta učenika osmih razreda.
Program posjeta učenika osmih razreda iz cijele Hrvatske Vukovaru na godišnjoj razini obuhvaća oko 50.000 učenika. Vođen važnošću obilaska Škabrnje, s načelnikom Općine Škabrnja započeo sam uređenje Memorijalnog centra i Škabrnja će biti neizostavna lokacija koju će učenici posjećivati, najavio je.
Cilj je ministarstva omogućiti učenicima da steknu cjelovitu sliku o Domovinskom ratu, neovisno o tome iz kojeg dijela Hrvatske dolaze. Medved je podsjetio na memorijalne sadržaje u Kninu, Karlovcu i Dubrovniku te otkrio da se planira gradnja memorijalnog centra posvećenog Vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima.
Vidjeli smo 18. studenoga u Škabrnji, kao i u Vukovaru, da mladi sve više dobivaju jasnu i cjelovitu sliku o tome što je hrvatski narod proživio i kakve je žrtve podnio za slobodu domovine. Ta sloboda nije darovana, ona je plaćena mnogim životima, istaknuo je Medved.