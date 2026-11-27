Zato su najavljena dodatna tehnička ispitivanja, nakon kojih bi trebalo biti poznato što je uzrok istjecanja i koje će mjere sanacije biti potrebne.

Istjecanje manje količine vode primijećeno je u četvrtak na sjevernom pokosu stare plohe 4, koja je zatvorena još 2010. godine i na kojoj se više ne odlaže otpad niti izvode radovi. Nakon dojave izvođača radova teren su obišli predstavnici stručnog nadzora i tvrtki uključenih u radove na odlagalištu. Međutim, zasad nisu mogli sa sigurnošću utvrditi zašto je voda počela izbijati iz tijela odlagališta.

Iz predostrožnosti zatvorena Sajmišna cesta

Pristup mjestu na kojem je voda izbila ograničen je radi sigurnosti radnika, a izvođač nastavlja pojačano nadzirati to područje. Holding je o situaciji obavijestio i nadležne institucije. 'Iz predostrožnosti, privremeno je zatvoren promet na Sajmišnoj cesti dužinom odlagališta do provođenja istražnih radnji', priopćili su iz Holdinga.

Navode da se problem pojavio na staroj plohi 4, koja nije povezana s aktivnom plohom 6-3, na kojoj se trenutačno odlaže komunalni otpad. Zatvaranje prometnice neće utjecati na rad odlagališta, koje nastavlja normalno funkcionirati.

Voda je bila uzrok odrona 2023. godine

Novo istjecanje vode brie jer su se na Jakuševcu krajem 2023. dogodila dva odrona. Prvi se dogodio u studenome, a samo tri tjedna poslije uslijedio je drugi, u kojem je ozlijeđeno nekoliko radnika. Naknadnim vještačenjem utvrđeno je da je uzrok odrona bilo nakupljanje vode unutar odlagališta.

'Nažalost, zadržavanje vode nije nova pojava, ona se odavno prepoznala, ali nisu provedene adekvatne mjere da se dovoljno pojača drenaža ili drugačije riješi taj problem', rekao je tada predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković, predstavljajući nalaze vještačenja.