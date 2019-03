Plenković ispucao sve adute u Gospiću, jako mu je stalo da zadrži Liku: Mi smo dragi prijatelji ovdje uz vas, od prvog dana!

U Gospiću se održao HDZ-ov skup prije početka izborne šutnje uoči nedjeljnih izbora za skupštinu Ličko-senjske županije. Tamo je i šef stranke te premijer Plenković koji se hvalio novcima koje su ministri osigurali za županiju, bodrio članove, hvalio se uspjesima HDZ-a te najavio pobjedu

"Svaki su izbori u RH važni, svi su važni jer su test našeg povjerenja, povjerenja koje dobijamo od hrvatskih ljudi, bez obzira za koje se tijelo ti izbori organiziraju. Ovo su izbori za županijsku skupštinu, gdje ćete vi kao predstavnici donositi odluke koje su važne za sve naše ljude koji tu žive. Važni su za smjer u kojem županija ide, za gospodarski rast, demografsku obnovu, iskorištavanje prirodne baštine. 60 posto naših Nacionalnih parkova i parkova prirode se nalazi u vašoj županiji. To je vaša snaga i obveza da svaki dan radite za dobrobit svih ljudi, bez obzria za koga oni glasali na izborima. Vaš je obveza da stvarate, da se prisjetite svih velikana iz Like. Vaša je obveza da gledate u budućnost jer to je vrijeme koje je pred nama, u kojem svi zajedno nosimo odgovornost. Tu odgovornost HDZ nosi na razini cijele Hrvatske, a siguran sam da će nakon ovih izbora je nositi i u Ličko-senjskoj županiji", poručio je Plenković, prenosi N1.

Odgovorio je na kritike da su se on i ministri tek sad sjetili Like, pošto su posljednja dva tjedna gotovo svakodnevno u Lici. "A mi smo dragi prijatelji ovdje uz vas, od prvog dana mandata ove Vlade. To što neki misle da smo slučajno otkrili Ličko-senjsku županiju u zadnjih 15 dana. Varaju se... Ovo je Vlada koja je pružila ruku suradnje, puna poštovanja prema svim županijama, gradovima općinama RH, bez obzira tko je na vlasti. Samo ako znamo što je bitno svim krajevima Hrvatske, možemo biti učinkovita, korisna Vlada koja će pomoći svakom čovjeku bez obzira na kojem pedlju domovine on živio", poručio je Plenković i dodao da se zato Vlada odlučila na decentralizaciju. Rekao je da bi to bilo nemoguće bez da se lokalnoj samoupravi nije dao alat u ruke, a to je novac.

Pohvalio se da se izmjenama načina financiranja lokalne, područne i regionalne samouprave osiguralo županiji više od 32 milijuna dodatnih prihoda. Premijer je potom nabrajao koliko je koji ministar osigurao novca za lokalnu samoupravu.