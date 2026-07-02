Plenković imao sudar: Stručnjak objasnio posebnu proceduru za štićene osobe

Automobil u kojem se vozio premijer Andrej Plenković sudjelovao je u prometnoj nesreći na povratku sa sjednice Vlade
Vladine limuzine sudjelovale su u prometnoj nesreći u centru Zagreba, a u jednom od automobila nalazio se i premijer Plenković.
Do sudara je došlo na povratku sa sjednice Vlade, kada je vozilo u kojem se vozio premijer udarilo u automobil iz pratnje koji se kretao ispred njega. Iako su se aktivirali zračni jastuci, u nesreći nitko nije ozlijeđen, već je nastala samo materijalna šteta.
Nakon incidenta premijer je, prema sigurnosnoj proceduri, prešao u drugo vozilo i nastavio prema Banskim dvorima, dok policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
Stručnjak za sigurnost Bono Marjanović objasnio je proceduru u takvim situacijama.
'Budući da se radi o štićenoj osobi prve kategorije, on prelazi u drugi auto, napušta mjesto događaja, a vozila koja su sudjelovala u nesreći i njihovi vozači ostaju te čekaju policiju koja dalje radi svoj posao', objasnio je za Dnevnik Nove TV.
Očevidom će se utvrditi što se točno dogodilo. Poznato je tek da je na Savskoj cesti na snazi nova regulacija prometa. Iz Grada poručuju kako nemaju saznanja o uzrocima i okolnostima prometne nesreće.
Na samog vozača odnose se uobičajene odredbe zakona, kao i na bilo kojeg drugog. 'Postoji cijeli niz zakona koji regulira ovakve situacije. Ponavljam, u nezgodi su sudjelovala samo vozila iz pratnje predsjednika Vlade, nijedno drugo vozilo, ni pojedinac', dodao je Božinović.
No, kad je riječ o pravilima po kojima se štićene kolone voze, ona su drugačija.
'Svi smo svjedočili najmanje jednom da nas je štićena kolona prestigla. Oni se kreću ponekad i iznad ograničenja, ali to je u skladu s odredbama zakona koje to omogućuju. Druga je stvar ako govorimo o crvenom svjetlu i punoj crti', objasnio je Marjanović.