Plenković i dalje favorit u HDZ-u

Članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a i na ovotjednoj su sjednici ostali bez odgovora na pitanje kada će unutarstranački izbori, piše u četvrtak Večernji list, ističući da je premijer Andrej Plenković i dalje favorit za budućeg predsjednika HDZ-a

Pitanje Milijana Brkića o datumu izbora ostalo je bez odgovora, a kada će izbori zasad ne znaju ni najbliži Plenkovićevi suradnici, što znači da ni sam šef stranke još nije 'prelomio' i da razmatra i mogućnost da se oni i ne održe prije parlamentarnih izbora.

Prilično nevjerojatno, međutim, zvuči teza da bi se izbori unutar stranke mogli odgoditi sve do jeseni s obzirom na to da bi to značilo kršenje stranačkog statuta.

Takav bi potez, dakle, bio protuzakonit, a nejasno je i što bi Plenković njime dobio. Ovakva odgoda izbora posebno bi loše djelovala na imidž čovjeka koji obnaša funkciju premijera jer bi u tom slučaju posve legitimno bilo postaviti pitanje hoće li Plenković odgoditi i izbore u državi.

Prema drugom scenariju, unutarstranački izbori mogu se prebaciti na razdoblje iza parlamentarnih tako da HDZ jednostavno odluči raspustiti svoju većinu u Saboru i izazove parlamentarne izbore u iduća dva mjeseca, donosi Večernji list.