Plenković: Nikad neću podići bodljikavu žicu prema BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da njegova vlada nikada neće postaviti bodljikavu žicu prema BiH radi zaustavljanja ilegalnih migranata, jer postoje prirodne prepreke i bila bi to loša politička poruka susjednoj zemlji

"Neke naše susjede članice EU-a postavile su fizičke barikade i bodljikave žice. Mi se na to nismo odlučili" jer imamo prirodne barijere poput Dunava i Save, te planina i šuma, odgovorio je Plenković nizozemskom novinaru na pitanje o migrantskoj politici koju će Hrvatska zastupati tijekom predsjedanja.

On je o ilegalnoj migraciji govorio na sastanku sa stranim dopisnicima koji su iz Bruxellesa stigli u Zagreb u povodu hrvatskog predsjedanja Europskom unijom.

Plenković je rekao kako je potrebno zaustaviti ilegalne migracije i reformirati Dublinski sporazum te da su migracije pitanje koje su nakon pada Berlinskog zida najviše promijenile političko raspoloženje u Europi.

Podsjetio je da Hrvatska s granicom od 1351 kilometara ima najdulju vanjsku granicu EU-a, dužu od rusko-finske.

Novinarka New York Timesa pitala je može li država koja je optužena da tuče i puca na migrante, krade od njih i vraća ih iz Zagreba u BiH predlagati reformu migracijske politike.

Plenković je odgovorio kako su to tvrdnje, a ne činjenice, te da se Hrvatska odlučila investirati u sposobnost policije umjesto u bodljikavu žicu.

"Uzimamo u obzir sve humanitarne aspekte. Nemamo dokaze za sve to što spominjete, osim o dva incidenta s pucnjavom koji su se dogodili slučajno u unutrašnjosti hrvatskog teritorija. No to je bilo slučajno i nije službena politika ili namjera policije", rekao je premijer, dodavši kako se svaka žalba na rad snaga sigurnosti "dobro provjerava".

Brexit i proširenje

Plenković je na pitanje novinara britanskog Telegrapha ocijenio da brexit nije bila "pametna ideja". "Vrijeme je pokazalo koliko su komplicirane posljedice te odluke tadašnjeg britanskog premijera Davida Camerona", rekao je.

Novinarka Wall Street Journala pitala je hoće li se trgovinske između EU-a i SAD-a preliti i na transatlantsko savezništvo, na što je predsjednik hrvatske vlade rekao da vjeruje da postoji zdrav razum s obje strane oceana, dovoljno da se izbjegne eskalacija tih sporova.