Plenković otkrio ima li ambicije za ulazak u utrku za predsjednika države

''Kad ste u politici, veće časti i odgovornosti od vođenja hrvatske Vlade teško da može biti, meni je drago da smo u tome uspjeli i moram reći u vrlo, vrlo zahtjevnim izbornim okolnostima i atmosferi, od onog divljaštva u Saboru prije šest mjeseci kad su neki od oporbenih zastupnika razbijali saborski inventar pa do kršenja Ustava i jedne opće medijske atmosfere gdje nema tko nije bio protiv nas i unatoč tome dobiti, to nije tako loše''.

'Potpuno je nebitno. Nama je sasvim svejedno koga će partneri slati na sastanke. To uopće nije do nas. Tako je bilo i prije. Dolazili su i ljudi koji su u Vladi, koji su u Saboru, koji nisu ni u Vladi ni u Saboru. To može biti zanimljivo samo nekome tko ne prati kako funkcioniraju koalicije u naše vrijeme osam godina'. Kada su u pitanju najavljena povećanja plaća ministara i državnih dužnosnika kaže: 'To je u konačnici dobro i nužno te će se pronaći adekvatno rješenje'.

'Mislim meni je štosno čak, sad mogu čak reći da smo to namjerno ostavili neobjavljeno da se sad o tome piše jer se nema o čemu drugom govoriti pa ako se već netko iz medija ne bavi s teško poraženim Milanovićem koji krši Ustav, s Grbinom kojeg je Milanović izbacio kroz prozor, s onim koji su ih podržavali i ponovno završili na Bernardićevih praktički 41, 42 mandata - to je prava tema, a ne nekakvi tehnički sporazum između dviju stranaka koje su na vlasti i koje preuzimaju odgovornost'. Na daljnjim sastancima vladajuće koalicije u ime DP-a pregovore će voditi zamjenik predsjednika stranke Mario Radić. Ima li istine u tome da HDZ-u to ne odgovara?

'Jer su sada te plaće nekim ministrima niže nego brojnim djelatnicima u njihovom sustavu što realno nije pretjerano smisleno. Da ne govorim uopće o prosjeku naših plaća u sustavu centralnog obračuna plaća u državnim i javnim službama gdje sam ja zadnji put kad smo se s time bavili bio ispod 1300. mjesta, tko zna koji sam sada. To nije realno, to je loše i mi to nismo radili prije jer smo smatrali da najprije moramo dignuti plaće svim ostalima pa se onda pozabaviti dužnosnicima i to će sada biti. Kolike će točno plaće biti to ćemo vidjeti kroz izračune nakon javne rasprave i predložit ćemo zakon i to će biti riješeno'.

Premijer je oporbu nakon potvrde nove Vlade u Saboru pozvao na uspostavu dijaloga. Oporba skeptična oko iskrenosti tog poziva. Premijer na to poručuje: 'Ako bi netko trebao sumnjati u iskrenost – to bih bio ja'.

'Kad smo ih zvali tu u par kriznih situacija znate što su napravili. Prvo bi izašli pred medije ispripovijedali tko je što rekao, što smo mi njemu rekli, sigurno to ne vrijedi… Nije poanta tog dijaloga da dođe ovdje i kaže 'aha bio sam tamo, ja sam mu rekao sve što mislim, to što on misli kao predsjednik HDZ-a, izdajnik, korumpiran, velikosrbin, četnik… to ništa ne vrijedi'. E nećemo tako, ili ćemo razviti neki kulturni dijalog pozicije i opozicije u tijelima i mjestima gdje je politika smisao institucija, to Vlada jest, to Sabor je, onda možemo.' Stoga će mu iduće četiri godine glavni zadatak biti:

'To je meni sad glavni zadatak iduće četiri godine, to razbijati najvećom silinom od početka. Ako netko bude htio doći ovdje nešto se konzultirat pa nakon toga izađe van i kaže ovo su korumpirani izdajnici pa taj neće nikad više ući ovdje, nikad. To je poanta, a propo sumnji i iskrenosti.'

Pobjedu svoje stranke očekuje i na nadolazećim EU izborima s programom „Hrvatska je snažna i važna“.

'Zašto smo rekli snažna i važna. Važna ne misli se da se pravimo važni nego smo utjecajniji nego ikada prije. Dakle naš međunarodni položaj u usporedbi s bilo kojim trenutkom u zadnjih 35 godina. Mi smo u srcu onih koji odlučuju, imamo dobru reputaciju, ljudi konzultiraju s nama, razgovaraju s nama, gradimo mostove, partnerstva, savezništva, dobrom argumentacijom smo u stanju uvjeriti druge zemlje da podrže neku temu koja je nama bitna. Primjer, otvaranje pregovora o pristupanju s BiH prije dva mjeseca.'

Krajem godine izlazimo i na predsjedničke izbore. Ima li ambiciju ići u utrku za predsjednika države?

'Ne.' Ponovio je da bi najkorektnije bilo da predsjednik Zoran Milanović podnese ostavku.

'Ovo je naravno moj politički zaključak, to bi bilo najkorektnije. Ako ideš kršiti Ustav, praviš se da si kandidat za premijera, teško izgubiš, ne pomogneš onima kojima si mislio pomoći, poslije se praviš nevin i ne vidiš da se išta dogodilo. Pa šta je to? To ne bi trebao govoriti ja, to bi trebalo biti opće mišljenje u političko-komentatorskom javnom prostoru, ali vidim da je to škrto, da ćemo sad pustiti da se to zaboravi, pravit ćemo se nevješti.' Poručio je da etiketiranje da je posljednji antiinflacijski paket mjera pomoći građanima bio predizborni nije točno te otkrio sprema li se još jedan.