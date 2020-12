Plenković: Ako sam deseti dan shvatio da imam jaki kašalj, neću ići u lunapark, nego kod doktora. Sve je bilo transparentno

Sisačko-moslavačka županija u srijedu će dobiti prvih 20 milijuna kuna za pomoć u saniranju šteta od potresa koji su u ponedjeljak uzrokovali velike štete na više stotina kuća i zgrada u županiji, izvijestio je u utorak premijer Andrej Plenković

Komentirao je i izjave čelnika zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića, koji je rekao kako premijer nakon potresa samo šeta okolo i da ništa ne radi.

'Ministar Horvat mu je odgovorio. Nije to prvi put da on ima eskapade, zvalo je ministra nekoliko ljudi iz Grada da se ograđuju' rekao je Plenković dodavši da je Kalinić, kad je bio potres u Zagrebu, bio na putu u SAD-u jer nije mislio da je to nešto važno.

Postavljeno mu je i pitanje o odlasku u bolnicu u vrijeme kad je bolovao od covida-19, za što je javnost doznala tek danas objavom u tjedniku Nacional.

'Ako sam deseti dan shvatio da imam jaki kašalj, pretpostavljam da ni vi ne biste otišli u lunapark, nego kod doktora. Marko (glasnogovornik Vlade Marko Milić, op. a.) vas je obaviještavao o svemu', rekao je Plenković prozivajući Nacional za kvazisenzacionalizam, a na pitanje zašto nije medijima prosljeđena informacija da je premijer na pregled išao u Kliniku za plućne bolesti Jordanovac odgovorio je: 'Pa zašto bih ja to rekao? Sve je bilo transparentno'.

Na vijest o odlasku u bolnicu Jordanovac, kojom prilikom je premijeru utvrđena naznaka blagih početnih upalnih promjena na plućima koje se nisu razvile u upalu pluća, za tportal su prethodno odgovorili iz Vlade, a njihov odgovor možete pročitati ovdje.