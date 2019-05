Plaža Pasjača u Konavlima najbolja u Europi, Nugal u Tučepima treća

Plaža Pasjača u Konavlima proglašena je najboljom europskom plažom 2019. godine po izboru specijaliziranog internetskog portala European Best Destinations, dok je treće mjesto pripalo plaži Nugal u Tučepima

"Udaljena deset minuta vožnje od Cavtata i 30 minuta vožnje od Dubrovnika i smještena u podnožju hridi, ova plaža je pravo čudo. Kad je 1955. godine probijen tunel do mora preostalo kamenje ostavljeno je na obali, a u nekoliko godina valovi su to kamenje pretvorili u žal, a potom pijesak. Tako je rođena Pasjača. Nakon nekoliko godina more je odnijelo sav pijesak pa su lokalci donosili novi kamen koji se pretvarao u žal pa opet u pijesak. Tako će činiti opet i opet kako bi očuvali svoj mali raj“, stoji u obrazloženju nagrade plaži Pasjača u blizini mjesta Popovići, koja je rezultat rada čovjeka i prirode.