Pitate se tko je crnogorski četnik koji zbog pokušaja ubojstva ustaškog poglavnika dobiva ulicu u Beogradu? Ovo je priča o njemu

Nakon što su vlasti Beograda najavile promjenu naziva ulica po toponimima zaostalim iz bivše Jugoslavije te da će uskoro dobiti imena po Srbima koji su, kako ističu beogradske vlasti, zadužili Srbiju i čovječanstvo, jedna od ulica nosit će naziv po Blagoju Jovoviću, crnogorskom četniku koji je kao pripadnik srpske emigracije u Argentini 1957. godine pucao u Antu Pavelića. Ustaški poglavnik umro je od posljedica atentata dvije godine kasnije u Madridu, a tportal donosi priču o atentatoru i atentatu za koji se godinama mislilo da nosi Udbin potpis

Ti ostvareni kontakti s Britancima Jovoviću će pomoći nakon rata, čiji je kraj dočekao u jednom od brojnih logora za izbjegle četnike u Italiji, u kojoj ga navodno vrbuje tajna obavještajna služba poznatija kao MI6. Prema Jovovićevim kazivanjima, upravo u Italiji doznaje da se i Ante Pavelić nalazi u toj zemlji te da se pod zaštitom Katoličke crkve skriva u jednom samostanu. U to vrijeme donosi odluku da će pronaći i likvidirati ustaškog poglavnika kao čin osvete za zla koja su ustaše nanijeli Srbima. Jovović se tijekom boravka u Italiji povezao i s tamošnjom židovskom zajednicom koja ga je navodno izvijestila da je Pavelić pobjegao u Argentinu isplovivši pod lažnim imenom iz Genove pa donosi odluku da će ga slijediti i preko Atlantskog oceana.

Dolaskom u Argentinu lovac na Pavelića povezuje se s ranije pridošlom ekipom odbjeglih četnika Jakova Jovovića, a za život zarađuje kao kamenorezac, konobar i trgovac. Jovović kasnije otvara hotel u kojem je donesen plan za Pavelićevo ubojstvo, a koji je iskovao njegov ratni zapovjednik i rođak Jakov Jovović. U pripremi plana pomogla im je uspješna infiltracija u hrvatske emigrantske redove u Argentini, u koju se sklonio velik dio ustaša.

Trajna inspiracija rehabilitatorima četništva

Prema Jovovićevim pričama, atentat se odigrao na 16. obljetnicu uspostave ustaške države u 21 sat navečer u ulici Sanchez u predgrađu argentinske prijestolnice. Pavelić je navodno pri izlasku iz minibusa posumnjao da ga netko prati, a kad se u to i uvjerio, izvukao je pištolj i dvaput zapucao prema Blagoju Jovoviću. Atentator je izbjegao hice, uzvratio paljbu i dva puta pogodio Pavelića te je on pao na pločnik. Misleći da je u potpunosti obavio zadaću, Jovović se dao u bijeg, no Pavelić je preživio te je nedugo poslije tajnim kanalima prebačen u Madrid, u kojem je i umro od posljedica atentata dvije godine kasnije.

Jovović je poslije atentata jedno vrijeme kao pomorac plovio Atlantskim oceanom, nakon čega se vratio u Argentinu, u kojoj je postao jedna od najviđenijih figura tamošnje četničke emigracije. Uvjerivši se da ga nitko od vlasti ne traži na nekoj od potjernica, Jovović se 1999. godine vraća u Crnu Goru te se sastaje s aktualnim mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem Radovićem, kojem otkriva pozadinu pokušaja Pavelićeva ubojstva, dok u obnovljenom četničkom pokretu u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori postaje kultna figura 'osvetnika srpstva'. Nedugo nakon posjeta domovini Jovović se vraća u Argentinu, u kojoj i umire u lipnju 1999. godine.

Dug niz godina smatralo se da iza atentata na Pavelića stoji Udba, no povjesničari i stručnjaci za jugoslavenske tajne službe i srpsku emigraciju ističu da oružani udari na ustaške i hrvatske emigrante kreću tek 1967. godine, a posebice početkom 70-ih godina, kada u tadašnju Jugoslaviju upada skupina ustaških terorista iz tzv. Bugojanske skupine. Kako je atentat na Pavelića, kao 'krupnu zvjerku' za jugoslavenske i četničke tajne službe, obavijen velom tajne, a njegovi sudionici već odavno mrtvi, sasvim sigurno je da će se mitovi i nadalje prepričavati. Osobito stoga što je regiju zahvatio val rehabilitacije zločinaca i relativiziranja povijesti.