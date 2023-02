Pitali smo saborske zastupnike hoće li kupiti narodne obveznice: 'Nemam ja te pare. Imam osmero djece, treba to školovati'

Ministarstvo financija objavilo je javni poziv za izdavanje obveznica koje su ponuđene građanima. Upis počinje u srijedu i trajat će tjedan dana u poslovnicama banaka koje sudjeluju u tom postupku. Najmanji ulog je 500 eura, a rok dospijeća dvije godine. Kamatna stopa je 3,25 posto. Prvim tzv. narodnim obveznicama u novijoj hrvatskoj povijesti Vlada želi prikupiti milijardu eura, a tportal je pitao saborske zastupnike namjeravaju li sudjelovati u tome

'Ako kupim, bit će to nešto simbolično jer trenutno imam drugih prioriteta i planova', naveo je Hrelja. Ante Deur (HDZ) u kupnju obveznica neće se upustiti, a evo kako to objašnjava.

'Budi Bog s tobom, ja sam siromašan zastupnik. Nemam ja te pare. Imam osmero djece, treba to školovati i boriti se za njih', poručio je Deur. Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret) bliži je tome da ne uloži nego da uloži.

'Prije ne nego da i to prije svega zbog prinosa koji je mali u odnosu na stopu inflacije. Ako se i odlučim, to će biti neki skroman iznos. Inflacija je preko deset posto, a Vlada nudi tri posto. To je dobar potez za Vladu koja se jeftino zadužuje, ali za građane to i nije nešto', smatra Bartulica. Hrvoje Zekanović (HDS) naglasio je da ima skromnu ušteđevinu i da ne trguje vrijednosnim papirima.