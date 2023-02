Plenković će uzeti narodne obveznice, a pozvao je građane da učine isto, osvrnuo se na slučaje Line Budak i Zambiju

U sjedištu HDZ-a u ponedjeljak je održana sjednica šireg Predsjedništva stranke. Nakon sjednice predsjednik HDZ-a i hrvatske Vlade Andrej Plenković komentirao je aktualna politička događanja.

Na pitanje hoće li on uzeti državne obveznice, odgovorio je potvrdno i pozvao građane da učine isto.

“Što se tiče naših argumenata, odgovorili smo u četvrtak na Vladi. Ovo je jedan od zaista loših uradaka oporbe, pun besmislica. Mi ćemo na to odgovoriti kao što inače odgovaramo. Glasanje će biti onaj tamo tjedan i ići ćemo dalje”, rekao je Plenković komentirajući zahtjev oporbe za njegovim opozivom, prenosi N1 .

O odlukama hrvatskih sudova koji su odobravali posvojenja iz DR Konga rekao je da se drži zaštite hrvatskih državljana gdje god bili, a drugo je raspetljavanje svih ovih tema, što nije samo vezano uz Hrvatsku.

'Što se tiče želje za trgovanje ljudima, to je kazneno djelo koje im se stavlja na teret, to bi značilo da bi negdje kasnije dalje poslali djecu. Ja to ovdje ne vidim”, rekao je. Dodao je da je ideja da se rasvijetli cijeli proces.

Plenkovića su pitali i o slučaju Line Budak. “Nemam sve informacije, na Ministarstvu je da provede inspekcijski nalaz, da vidim što kažu sve službe. Ne pratim ja baš sve individualne slučajeve tako”, rekao je.

Osvrnuo se i na skorašnju prvu godišnjicu invazije na Ukrajinu.

'Naš je stav jasan, jasna osuda Rusije kao agresora, snažna potpora ukrajinskom narodu koji je žrtva agresije', rekao je Plenković dodajući da smatra da je takav stav moralno ispravan i da će Vlada nastaviti pomagati Ukrajini.

Pomovio je i da će Minstarstvo pravosuđa uskoro pripremiti prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku.

'Ne radi se o tome da se kontroliraju mediji, nego uski krug ljudi koji su u posjedu infomacija. Ne kažemo da treba tražiti odgovornost medija, nego ovih koji selektivno te informacije puštaju van. Događa nam se već dugo vremena da dio ljudi iz tog uskog kruga manipulira informacijama i selektivno ih pušta u medije, koji je tu interes javnosti? Ja ga ne vidim', kazao je.