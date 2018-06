Europski šef za migracije raspršio nade Hrvatske: Rumunjska i Bugarska će prije nas ući u Schengen

Rumunjska i Bugarska u Schengen bi trebale ući odmah, a Hrvatska čim ispuni tehničke uvjete, rekao je u petak u Dubrovniku na konferenciji 'Schengen - postignuća i očekivanja', europski povjerenik Dimitris Avramopoulos

"To bi zaokružilo naše članstvo u EU-u i omogućilo nam dobiti najviše iz članstva. Vrijeme je izrazitih pritisaka na Schengen, a zbog migracija i terorizma mnogi preispituju održivost Schengena. Hrvatska mora ispuniti tehničke uvjete, ali i politički uvjeriti Europsko vijeće da čim prije bude dio tog prostora“, rekao je Picula, dodavši kako je 120 milijuna eura za očuvanje vanjske granice dobro uložen novac.

"Moramo ispuniti 96 preporuka do konca mandata ove Komisije, jer je predsjednik (Jean-Claude) Juncker jasno rekao da Hrvatsku treba primiti čim ispuni tehničke uvjete. Trebat će naravno uvjeriti i one koji imaju političke, čak i bilateralne rezerve prema našem članstvu, ali to ne smije biti bilateralno pitanje, već zajednički europski odgovor“, smatra Picula.

Avramopoulos je u video poruci istaknuo kako privremene kontrole na granici, koje je uvelo šest država članica EU-a, moraju biti privremene, a ne trajne.