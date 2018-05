Petrov odgovorio Plenkoviću: HDZ nastavlja sa spinovima, a pomažu im i sateliti

Čelnik Mosta Božo Petrov ustvrdio je u srijedu u Saboru, odgovarajući na tvrdnje premijera Andreja Plenkovića da je bio upoznat s cijelom situacijom oko Agrokora, da HDZ nastavlja sa svojim spinovima i da Most na te spinove neće reagirati.

Petrov je naglasio je da je Most nudio HDZ-u istražno povjerenstvo kako bi se sve raščistilo oko Agrokora, ali da je HDZ to odbio, te da je također prošlog tjedna prije glasovanja o ponovnom pokretanju istražnog povjerenstvu tražio stanku da razmisle još jednom i da su opet to odbili.

"HDZ nastavlja sa svojim spinovima, sad im pomažu i sateliti. Mi na te spinove nećemo reagirati", izjavio je Petrov.