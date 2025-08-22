Najmanje 18 mrtvih i više od 40 ozlijeđenih u napadu disidentskih frakcija u Kolumbiji

Najmanje 18 ljudi poginulo je, a više od četrdeset ih je ozlijeđeno u četvrtak nakon dva napada u Kolumbiji koja su pripisana različitim disidentskim frakcijama bivše gerilske skupine FARC, izvijestile su vlasti.

U Caliju, trećem najnaseljenijem gradu u zemlji, kamion bomba eksplodirao je u blizini baze Kolumbijskih zrakoplovnih snaga. Pri tome je šest osoba poginulo, a 71 ih je ozlijeđena, izvijestio je ured gradonačelnika.

Nekoliko sati ranije, helikopter Nacionalne policije Black Hawk UH-60 koji je sudjelovao u operaciji uništavanja usjeva koke oboren je u općini Amalfi, u departmanu Antioquia, pri čemu je poginulo 12 policajaca.