Što će se dogoditi nakon susreta Trumpa i Putina? Pet je mogućih scenarija

M.Da.

08.08.2025 u 11:20

Trump i Putin će se uskoro sastati
Trump i Putin će se uskoro sastati
S obzirom na to da se američki i ruski predsjednik spremaju na sastanak koji bi trebao definirati sudbinu Ukrajine, stručnjaci su razradili pet scenarija što bi se moglo dogoditi, ovisno o sadržaju njihova razgovora

Iz Kremlja je stigla najava kako će se ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Trump sastati u idućim danima. Ta je mogućnost otvorena već neko vrijeme, ali se intenzivirala tri i pol godine nakon početka sukoba u Ukrajini.

Postavlja se pitanje zašto obje strane tek sad žele sjesti za stol. Na početku svog drugog mandata Donald Trump je teatralno uvjeravao da može riješiti sukob u Ukrajini za 24 sata, no nedavno je aktivirao nuklearne podmornice, što je možda ipak bio signal na kojeg je Putin reagirao.

On je, naime, još u svibnju odbio bezuvjetni prijedlog o prekidu vatre koji su mu uputili EU, SAD i Ukrajina. Umjesto toga, odlučio se kupovati vrijeme, što se, iz njegove perspektive pokazalo uspješnim, jer na bojišnici ljetna ofenziva njegovih postrojbi ubrzano napreduje, čime bi se, u teoriji, mogle ostvariti i njegove teritorijalne pretenzije, koje on i uvjetuje u slučaju ostvarivanja bilo kakvog oblika primirja.

No, s obzirom na skorašnji sastanak Putina i Trumpa, postavlja se pitanje kako bi mogao završiti rat u Ukrajini? CNN nudi pet odgovora.

Ako sastanak Trumpa i Putina ne uspije, Kijev bi mogao ponovno biti izloženiji ruskim napadima (ilustracija)
Ako sastanak Trumpa i Putina ne uspije, Kijev bi mogao ponovno biti izloženiji ruskim napadima (ilustracija)

Putin pristaje na bezuvjetni prekid vatre

Analitičari ovaj scenarij smatraju najmanje vjerojatnim, jer je teško očekivati da će Putin pristati na prekid vatre s trenutačnim linijama bojišnice. Pogotovo je to nemoguće, jer je ruski predsjednik praktički isti prijedlog u svibnju odbio.

Kremlj trenutačno radi na pretvaranju postupnih vojnih dobitaka u strateške prednosti, potencijalno čak i u pregovorima. Iz njihove perspektive, nema nikakvog smisla zaustaviti napredovanje kad je ono na vrhuncu. Stoga je moguće otezanje pregovora barem do listopada, jer u ovom trenutku ruskoj vojsci na terenu ide po planovima.

Nastavak pregovora

Mogući ishod je dogovor da će se dogovoriti o pregovorima koji bi se održali kasnije. Time bi se učvrstili ruski vojni dobici prije zime. Listopad je u ovoj perspektivi ključan, jer bi ruska vojska dotad mogla zauzeti ključne gradove Pokrovsk, Kostjantinivku i Kupjansk.

To bi dalo prostora za pregrupiranje tijekom zime i nastavak borbi i u sljedećoj godini. S druge strane, Rusija bi to mogla iskoristiti da kroz diplomatske kanale takvo stanje učini trajnim.

Uz to, Putin bi mogao iskoristiti adut odgođenih izbora u Ukrajini, kako bi doveo u pitanje legitimnost Volodimira Zelenskog.

Vladimir Putin mogao bi odugovlačiti početak mirovnih pregovora kako bi postigao bolje rezultate na bojišnici
Vladimir Putin mogao bi odugovlačiti početak mirovnih pregovora kako bi postigao bolje rezultate na bojišnici

Ukrajina uspijeva izdržati još dvije godine

Obećana vojna pomoć SAD-a i Europe, mogla bi u sljedećem razdoblju omogućiti Ukrajini da smanji gubitke na bojišnici. Ako se to dogodi, Putin bi mogao posegnuti za pregovorima, jer njegova vojska ne ostvaruje ciljeve.

Time bi rusko gospodarstvo moglo osjećati posljedice nedavno uvedenog 18. paketa sankcija, što se djelomično odražava već i sada.

Europske države već imaju planove za formiranje 'snaga za jamčenje sigurnosti', koje bi bile raspoređene u Ukrajini i to je najbolje što se može dogoditi za Ukrajinu. No, ako eventualni pregovori ne uspiju, a Putin ne odustane, situacija će se stubokom prmijeniti.

Katastrofa za Ukrajinu i NATO

Putin bi mogao, također, dobro procijeniti pukotine u zapadnom jedinstvu oko ukrajinskog pitanja, naročito nakon susreta s Trumpom koji bi poboljšao američko-ruske odnose, a Ukrajinu ostavio na cjedilu. Europa bi pokušala pomoći Kijevu, ali to ne bi bilo dovoljno bez podrške Washingtona.

To bi moglo dovesti i do sloma ukrajinskih snaga, čime bi Kijev ponovno bio pod izravnom opasnošću. Uz to, europski čelnici ne bi imali politički mandat, niti legitimitet za izravno uključenje u sukob.

Takav bi scenarij mogao dovesti u pitanje suverenitet Ukrajine te istodobno značiti propast europske politike.

Ako SAD ostavi Ukrajinu na cjedilu, a Putin bude uporan, to bi moglo značiti slom europske politike
Ako SAD ostavi Ukrajinu na cjedilu, a Putin bude uporan, to bi moglo značiti slom europske politike

Ponavljanje scenarija iz Afganistana

No, isto tako, ruske snage bi mogle nastaviti trpjeti veliki broj žrtava i uništene opreme kako bi na terenu postigla minimalni napredak.

Uz to, Trumpove sankcije mogle bi narušiti savez Rusije i Kine i ugroziti prihode iz Indije. To bi, pak, moglo dovesti do širenja nezadovoljstva među moskovskom elitom i oligarsima.

Neočekivani trenuci slabosti, poput Prigožinove pobune, već su se događali, zbog čega nije jasno koliko je zapravo Putin jak. Zbog takvog raspleta događanja, u konačnici, SSSR nije uspio u svojoj ofenzivi na Afganistan prije gotovo 50 godina. 

Važno je reći da nijedna od ovih opcija nije povoljna za Ukrajinu. Samo jedan scenarij predviđa eventualni ruski poraz, u smislu prijetnje Europi. No, niti jedan od ovih scenarija se ne može ostvariti samo zbog sastanka Putina i Trumpa, ali ni bez toga da Ukrajina nije uključena u konačni dogovor.

