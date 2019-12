Pet mrtvih u erupciji vulkana na Novom Zelandu

Najmanje pet ljudi poginulo je, dok ih je do 20 ozlijeđeno, a nekoliko je nestalih, u erupciji vulkana na novozelandskom Bijelom otoku u ponedjeljak

Strahuje se da je oko 50 ljudi bilo blizu kratera, dok je nekoliko osoba viđeno kod rubova kratera par minuta prije erupcije.

Hitna pomoć objavila je kako je do 20 ljudi ozlijeđeno, dodajući kako su poslali sedam helikoptera s liječnicima na otok.

Dvadeset tri osobe, od kojih su neki vjerojatno turisti s kruzera Ovation of the Seas, spašene su s Bijelog otoka, na kojem je došlo do erupcije vulkana, objavila je policija.