Pet mogućih scenarija oko Brexita

Tri tjedna prije predviđenog Brexita, nade da će se ipak doći do dogovora ponovno su ojačale nakon sastanka britanskog premijera Borisa Johsona i njegova irskog kolege Lea Varadkara u četvrtak

Vrijeme brzo istječe, a put prema dogovoru prepun je zamki. Ovo su mogući raspleti:

Uređeni Brexit

London i Bruxelles uspijevaju u posljednji trenutak postići dogovor o sporazumu o razdruživanju koji će spriječiti tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Republike Irske, koja je članica EU-a.

Dan nakon što su irski i britanski premijer objavili da "vide put prema mogućem dogovoru", u petak su nastavljeni pregovori dviju strana, uoči ključnog summita EU-a 17. i 18. listopada. Nakon "konstruktivnog" sastanka, glavni europski pregovarač Michel Barnier pozvao je na "strpljenje".

No preostalo je još jako malo vremena, samo tri tjedna, do predviđenog odlaska 31. listopada, a bilo kakav mogući dogovor morat će odobriti britanski parlament, koji je već tri puta odbacio sporazum koji je dogovorila bivša britanska premijerka Theresa May te u kojem Johnson više nema većinu.