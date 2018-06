Pet milijuna kuna za izradu studije razvoja tramvajskog sustava

Za pet milijuna kuna Zagreb na najavnom natječaju traži studiju razvoja tramvajskog sustava, u kojem je posljednji novi metar pruge položen početkom stoljeća

Prošlo je 127 godina otkad je konjski tramvaj prošao Zagrebom, 108 prošlo je otkad je konje zamijenila struja, a 18 godina otkad je posljednji metar pruge položen u metropoli. Ujedno, to je najduža pauza u povijesti gradnje tramvajskih pruga od elektrifikacije. Godinama je primat držala pauza između 1963. (Harambašićeva – Borongaj) i 1979. godine, kada je u promet puštena dionica od Držićeve preko Zapruđa do Sopota.

A taman 18 godina na čelu Zagreba je gradonačelnik Milan Bandić. Iako je formalno on otvorio produženje pruge do Dupca i Prečkog, projekti su to koji su započeli prije negoli je on preuzeo vlast.

Od tada do danas – ništa. Ulagalo se u obnovu voznog parka i postojeće infrastrukture, Zagreb se širio na sve strane, ali tramvajske pruge su tamo gdje su bile početkom stoljeća. Tramvaji voze prosječnom brzinom od 12 km/h, što je tek neznatno brže nego kada su ga vukli konji i kada se kretao brzinom od 8 km/h.