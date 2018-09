Performans mladih SDP-a: Umjesto skupih spomenika treba graditi škole i vrtiće

Forum mladih zagrebačkog SDP-a u četvrtak je na livadi između Gradske uprave i koncertne dvorane Vatroslav Lisinski prosvjednim performansom poručio da umjesto skupih spomenika novcem iz gradskog proračuna treba izgraditi škole, vrtiće, sljemensku žičaru, Jarunski most, te smanjiti prirez i iznose za komunalije.

Članovi Foruma mladih SDP-a Zagreba su na mjestu gdje će se prema najavi gradonačelnika Milana Bandića graditi spomenik Domovini u vrijednosti 21 milijun kuna, istaknuli transparente: "Spomenik saniranom odlagalištu otpada", "Spomenik prehrani u dječjim vrtićima", "Spomenik novom mostu preko Save", "Spomenik pokrivenosti vodovodnom mrežom", "Spomenik centrima za mlade".

Performansu je nazočio i predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras koji je poručio da će on na svaki takav potez reagirati tako da će upozoriti građane da to ne žele, nego da žele po prioritetu trošenje gradskog novca, primjerice za gradnju škola i vrtića. "Znači, ne treba mi spomenik - treba mi vrtić ili škola. I mislim da to treba i građanima grada Zagreba", kazao je. Istaknuo je kako se domoljublje ne pokazuje spomenicima nego tako da se organizira život Zagrepčana na način na koji oni to zaslužuju i "jako visokim prirezom i svojim izdvajanjima i plaćaju".