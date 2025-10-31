Pentagon odobrio: Trump može poslati Tomahawke Ukrajini!

Pentagon je dao Bijeloj kući zeleno svjetlo za isporuku Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk nakon što je procijenio da to neće negativno utjecati na američke zalihe. Naravno, konanu odluku donijet će američki predsjednik Donald Trump

Konačna politička odluka je u rukama predsjednika Donalda Trumpa, javlja CNN, pozivajući se na tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem. Trump je ranije ovog mjeseca tijekom radnog ručka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer 'ne želimo odustati od stvari koje su nam potrebne za zaštitu naše zemlje'.

Zajednički stožer obavijestio je Bijelu kuću o svojoj procjeni ranije ovog mjeseca, neposredno prije nego što se Trump sastao sa Zelenskim, koji se zalagao za to da rakete učinkovitije ciljaju naftna i energetska postrojenja duboko u Rusiji. Tomahawki imaju domet od oko 1600 kilometara. Procjena je ohrabrila europske saveznike SAD-a, koji vjeruju da Trump sada ima manje izgovora da ne isporuči rakete, rekla su dva europska dužnosnika. Trump je također samo nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskim rekao da SAD ima 'puno Tomahawka' koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini. Američki i europski dužnosnici stoga su bili iznenađeni kada je Trump nekoliko dana kasnije dramatično promijenio svoj stav, rekavši tijekom uvodnog govora na radnom ručku u Bijeloj kući sa Zelenskim da SAD-u 'trebaju' Tomahawke. Zatim je Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da ih SAD neće isporučivati ​​- barem ne još.

Trumpova odluka došla je dan nakon što je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je Trumpu rekao da bi Tomahawki mogli pogoditi velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, i pritom ne bi imali značajan utjecaj na bojno polje, ali bi naštetili odnosima SAD-a i Rusije, izvijestio je CNN. Bijela kuća i Pentagon zasad nisu komentirali navode CNN-a. Izvori su prethodno rekli za CNN da Trump nije u potpunosti skinuo rakete s dnevnog reda, a administracija je izradila planove za njihovu brzu isporuku Ukrajini ako Trump da naredbu. Trump je također posljednjih tjedana postao toliko frustriran Putinovom nespremnošću da ozbiljno razmotri mirovne pregovore da je prošli tjedan odobrio nove američke sankcije ruskim naftnim tvrtkama i otkazao, barem zasad, planirani sastanak s Putinom u Budimpešti. Iako Pentagon očito ne brine oko američkih zaliha Tomahawka, američki obrambeni dužnosnici još uvijek nisu sigurni kako bi Ukrajina obučavala i rasporedila projektile, rekli su dužnosnici. Još uvijek postoji nekoliko operativnih problema koje bi trebalo riješiti kako bi Ukrajina mogla učinkovito koristiti projektile, dodali su izvori. VIDEO: Pametan ili očajnički potez? Ovako su se Rusi dosjetili obraniti od ukrajinskih dronova

