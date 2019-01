'Penava ima loše namjere, koristi djecu za političke obračune'

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u nedjelju je političku situaciju u Hrvatskoj ocijenio kaotičnom, gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu prozvao je za kršenje međunarodnih konvencija radi političkog razračunavanja, ali je rekao kako svojem koalicijskom partneru , predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću neće otežavati posao, te će nastaviti podržavati "sve što ima smisla podržavati".

Napomenuo je da se SDSS opredijelo za politiku suradnje, "za politiku koja želi sačuvati tekovine reintegracije zbog kojih je ova zemlja postala zemlja u punom smislu", no te su tekovine u posljednje vrijeme dovedene u pitanje, smatra. "Mir i povjerenje su došli do određenog stupnja sve do prije pet godina, kad se to počelo narušavati. Od antićiriličnog prosvjeda do ovog zadnjeg tobože prosvjeda zbog neprocesuiranja zločina", pojasnio je Pupovac.

Istaknuo je kako mu "nije problem napisati pismo Europskoj komisiji da se vidi jesu li povrijeđene odredbe Pristupnog ugovora ili napisati pismo UN-u, Vijeću Europe, OESS-u da se krše prava manjina". "Sasvim sigurno ćemo nešto od toga napraviti", rekao je Pupovac.

Referirajući se na incident sa snimkom neustajanja na hrvatsku himnu učenika vukovarske Tehničke škole koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku na nogometnoj utakmici finala Kupa Vukovara između NK-a Vuteks Sloga Vukovar i HNK-a Vukovar ‘91., koju je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava objavio na mrežim stranicama grada - prozvao je Penavu da prebacujući krivnju na SDSS, koristi djecu radi međustranačkih obračuna.