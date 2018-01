Pejčinović Burić poslala notu Srbiji: Manipulirate žrtvama Jasenovca!

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je notu Srbiji kojom se izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava ministra vanjskih poslova Ivice Dačića izrečenih prigodom otvaranja izložbe 'Jasenovac – pravo na sjećanje'

'Isto kao što Plenković odlazi u Yad Vashem, očekujemo da to učini u Hrvatskoj i samom Jasenovcu te da jasno definira i kaže tko su žrtve. Je li to 50, 100 ili 700? Da je jedan čovjek ubijen zato što je Židov ili Srbin, to je bruka za čovječanstvo', poručio je Dačić.