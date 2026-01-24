OPREZNO U PROMETU

Pazite, kolnici su u dijelovima zemlje mokri i skliski, moguća poledica

I.H./Hina

24.01.2026 u 08:35

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, a kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjevernom Jadranu, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat zbog vozila u kvaru vozi se i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane.

U prekidu je ﻿trajektna linija Lopar-Valbiska﻿﻿.

