Pazite, kolnici su u dijelovima zemlje mokri i skliski, moguća poledica

HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat zbog vozila u kvaru vozi se i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane.

U prekidu je ﻿trajektna linija Lopar-Valbiska﻿﻿.