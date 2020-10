Pavle Kalinić: Nereda će biti sve više, oni su sada kulminirali

Pročelnik zagrebačkog ureda za upravljanje u kriznim situacijama Pavle Kalinić u Dnevniku N1 rekao je kako vidi sigurnosnu situaciju u zemlji, te na Markovom trgu

U Hrvatskoj imamo stručnjake koji to nisu. Oni kažu da se ovdje ne radi o terorizmu jer nije uzeta izjava od napadača. Zna se koji je politički cilj, naravno da ima elemente terorizma. Ovo je AK 74, manje oružje, moglo se sakriti. No on je na Markov trg došao taksijem - gdje je tak taksist, on je došao bez jakne - gdje mu je jakna...?", rekao je Pavle Kalinić za N1.

Kazao je kako za napad na premijera napadač nije trebao ući u vladu.

"Inače su novinari ispred i mogao se među njih uvući. Ako netko želi zaštitu, zna se kako se ona treba napraviti", rekao je.

Kazao je kako će se napete situacije i dalje događati.

"Što je veća kriza, recesija, izluđenost pandemijom, sve će više ljudi pokušavati uraditi ono što smatraju da treba. Nereda će biti sve više, oni su sada kulminirali", rekao je Kalinić.

"Ljudi u Hrvatskoj kao problem vide Vladu i Sabor, lokalna uprava je na drugom ili trećem mjestu, ali svuda treba imati sigurnost.

Ilegalnog oružja ima tone i tone, ljudi imaju skrivene topove po dvorištima, to je trebalo rješavati od 1995. na ovamo. Rađene su mjerice, ali treba se tome ozbiljnije pristupiti", rekao je.

Naglasio je kako policajac koji je ranjen nije imao zaštitnu opremu.

"Ovdje je nesreća što je ranjen policajac, a on nije imao ni pancirku ni pušku, više je funkcionirao kao glineni golub, nego kao zaštita", rekao je Kalinić.

Naglasio je kako je Zagreb u prvom naletu opskrbio i dao pomoć Zaraznoj, Hitnoj, službama u zračnoj luci.

"Zagreb je uvijek tu. Bilo je i drugih prijedloga kako da se to pripremi, ali oni nisu ostvareni. Što se bolnica tiče, krivo je što se na čelo bolnica stavljaju liječnici, a ne menadžeri", rekao je.

Kada je u pitanju okupljanje mladih kod HNK, rekao je kako je za red i mir u Zagrebu zadužena je zagrebačka policija, a za zemlju je MUP.

Naglasio je kako nije bio za odlazak na godišnji, ali da su mu oni koji vode državu rekli kako je to ukalkulirani rizik.

"Volio bih da nekome tko je izgubio člana obitelji objasnite kako je to bio iskalkulirani rizik."