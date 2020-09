Pavičić Vukičević: Prgomet nije podnio ostavku, a što će biti bit će

Gradonačelnik Milan Bandić u utorak je odbio komentirati zahtjev predsjednika Gradske skupštine Drage Prgometa za razrješenjem s te dužnosti upućen Klubu gradskih zastupnika HDZ-a, dok je zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević rekla kako Prgomet nije podnio ostavku

Novinarima je Bandić tek kratko kazao da je jučer s Prgometom razgovarao, no detalje razgovora nije htio iznositi uputivši ih za izjavu na svoju zamjenicu Pavičić Vukičević. Ona je pak rekla da Prgomet nije podnio ostavku, a što će biti, bit će". Ne bi, kaže, o tome polemizirala.

"Ne možemo komentirati nešto što se još nije niti dogodilo. S obzirom da prof. Drago Prgomet nije podnio ostavku molim da se danas zadržimo na temi zbog koje smo se okupili - a to je osam obitelji koje su od Stranke rada i solidarnosti primili novčanu naknadu od po 30.000 kuna za popravak svojih nekretnina", rekla je Pavičić Vukičević.

Naime, na Zagrebačkom velesajmu predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić uručio je danas ugovore za donaciju novčane pomoći osam najranjivijih obitelji za obnovu nekretnine oštećene u potresu.

Na pitanje o nestanku mreže na HT-u, Pavičić Vukičević je rekla da su svi pratili vijesti te su primili obavijest da je došlo do pada servera.

"Ne mogu govoriti u ime privatne tvrtke na hrvatskom tržištu ono što se kod njih dogodilo. Tu informaciju doista morate potražiti kod njih. To što se nešto dogodilo na području Grada Zagreba, ne znači da smo mi u to na bilo koji način involvirani. Sve naše ustanove imaju svoje brojeve telefona, mi smo umreženi putem VPN-a, vjerujte da smo komunicirali bez ikakvih problema. Građani su osjetili taj poremećaj u sustavu ali sasvim sigurno to je trajalo dovoljno kratko da neće na nekakav krucijalan način otežati život u Gradu Zagrebu", rekla je Pavičić Vukičević.