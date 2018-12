Pavić obećava veće mirovine: Građani ne trebaju brinuti i nema potrebe za ovako apokaliptičnim porukama

Zašto oporba tvrdi da je mirovinska reforma loša, opasna i socijalno neodgovorna, a sindikati prosvjeduju? Hoće li mirovine rasti ili padati? Mirovinskom reformom, čija primjena počinje 1. siječnja 2019., predviđa se podizanje radnog vijeka na 67 godina od 2033. godine, penalizacija prijevremenog umirovljenja od 0,3 posto po mjesecu odnosno 18 posto za pet godina, kao i omogućavanje rada svim umirovljenicima do četiri sata dnevno uz zadržavanje mirovine, o čemu se raspravljalo u sinoćnjem Otvorenom

Korisnicima drugog mirovinskog stupa omogućava se pravo izbora u kojem će u sustavu ostvariti mirovinu - samo u prvom stupu uz dodatak od 27 posto za razdoblje do 2002. godine te 20,25 posto za kasnije uplate ili mirovinu iz oba obavezna stupa. Uvedi se i po šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža za majke i posvojiteljice za svako rođeno ili posvojeno dijete što će im povećati mirovine za oko 2 posto. Tko će morati raditi do 67. godine života? Je li opravdana penalizacija prijevremenog umirovljenja? Treba li uvesti zajamčenu minimalnu mirovinu kako to predlažu sindikati?

Kako poboljšati mirovinski sustav? Na ta i brojna druga pitanja odgovore su u emisiji urednicu i voditeljice Zrinke Grancarić pokušali dati gosti: Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava; Gordan Maras, saborski zastupnik SDP-a; Stjepan Čuraj, saborski zastupnik HNS-a; Silvano Hrelja, predsjednik HSU-a te Mladen Novosel, predsjednik SSSH. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i dalje smatra da je predložena mirovinska reforma dobro rješenje. 'Ova reforma će dovesti do većih mirovina, ova reforma ima za cilj ispraviti nejednakosti za sve one rođene do 1962., posebice žena. Do kraja 2020. će 3000 žena ići u mirovinu te će imati 600 do 700 kuna manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika, za koje znamo da im mirovine i dalje nisu visoke. Podijelili smo paket mirovinske reforme u tri dijela. Sadašnjim umirovljenicima želimo osigurati još izdašnije usklađivanje, za one s najnižim mirovinama dodatnih 3,13%, a omogućujemo im i da rade. Budućim umirovljenicima, ženama, dodajemo 6 mjeseci staža po djetetu, a riješili smo i problem 27%, odnosno ispravili smo nepravdu prema građanima koji od iduće godine idu u mirovinu. Osnažili smo drugi stup za one koji će još desetlječima štedjeti u njemu. Građani ne trebaju brinuti i nema potrebe za ovako apokaliptičnim porukama. Mirovine će biti veće, sustav je održiv i uspjeli smo zatvoriti cijelu konstrukciju da ide u tom smjeru', poručio je ministar.