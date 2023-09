Pater Madunić: Buntić je učinio lošu stvar. Puno je muževa koji se stoički nose s lažima...

Njegov post, u međuvremenu obrisan s Facebooka, prenosimo u cijelosti.

"Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama. No, osim žaljenja za pretrpljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih.