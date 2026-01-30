udaranje ŠTAPOM

Par u Indoneziji kažnjen sa 140 udaraca zbog seksa i alkohola: Djevojka se onesvijestila

Maja Čohan

30.01.2026 u 10:29

Kažnjavanje udaranjem u Acehu
Kažnjavanje udaranjem u Acehu Izvor: EPA / Autor: HOTLI SIMANJUNTAK
Bionic
Reading

Par u Indoneziji javno je primio 140 udaraca jer su imali spolni odnos izvan braka i konzumirali alkohol, što je u suprotnosti sa šerijatom, odnosno islamskim vjerskim zakonom koji se provodi u pokrajini Aceh

21-godišnjakinja se onesvijestila nakon što su je tri policajke naizmjenično udarale štapom od ratana. Kada se srušila, odnijele su je s pozornice i prevezle u vozilo hitne pomoći, javlja BBC. Par je kažnjen u četvrtak, uz još četvero ljudi, među kojima je bio i pripadnik islamske policije. Svi su proglašeni krivima za kršenje šerijatskih propisa.

Javno kažnjavanje uobičajeno je za kršenje islamskog zakona u vjerski konzervativnoj pokrajini Acehu. Takva praksa godinama izaziva oštre kritike organizacija za ljudska prava te je smatraju okrutnom i ponižavajućom.

Seks izvan braka - 100 udaraca štapom

Naime, prema kaznenim odredbama koje se primjenjuju u Acehu, spolni odnos izvan braka kažnjava se sa 100 udaraca štapom, a za konzumaciju alkohola predviđeno je 40 udaraca.

Kako navodi Azharul Husna, koordinator indonezijske organizacije za ljudska prava Kontras u Acehu, provođenje ove kazne nije dovoljno jasno regulirano te smatra da bi pravila trebalo unaprijediti da bi se osigurale odgovarajuća skrb i zaštita osoba nakon kažnjavanja.

tportal
Izvor: EPA / Autor: HOTLI SIMANJUNTAK

Par kažnjen jer su ih zatekli nasamo

Pripadnik islamske policije kažnjen je pak s 23 udarca, kao i njegova partnerica, jer su zatečeni zajedno na privatnom mjestu.

'Zatečen je nasamo s njom u njezinoj kući', rekao je za BBC Indonesia Muhamad Rizal, šef islamske policije u Acehu, dodavši da će policajac zbog toga biti otpušten.

Aceh je jedina pokrajina u Indoneziji s muslimanskom većinom u kojoj se šerijat formalno provodi kroz lokalno zakonodavstvo, a brojni prekršaji kažnjavaju se javnim udaranjem štapom.

tportal
