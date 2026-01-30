Par u Indoneziji kažnjen sa 140 udaraca zbog seksa i alkohola: Djevojka se onesvijestila

Par u Indoneziji javno je primio 140 udaraca jer su imali spolni odnos izvan braka i konzumirali alkohol, što je u suprotnosti sa šerijatom, odnosno islamskim vjerskim zakonom koji se provodi u pokrajini Aceh
21-godišnjakinja se onesvijestila nakon što su je tri policajke naizmjenično udarale štapom od ratana. Kada se srušila, odnijele su je s pozornice i prevezle u vozilo hitne pomoći, javlja BBC. Par je kažnjen u četvrtak, uz još četvero ljudi, među kojima je bio i pripadnik islamske policije. Svi su proglašeni krivima za kršenje šerijatskih propisa.
Javno kažnjavanje uobičajeno je za kršenje islamskog zakona u vjerski konzervativnoj pokrajini Acehu. Takva praksa godinama izaziva oštre kritike organizacija za ljudska prava te je smatraju okrutnom i ponižavajućom.
Seks izvan braka - 100 udaraca štapom
Naime, prema kaznenim odredbama koje se primjenjuju u Acehu, spolni odnos izvan braka kažnjava se sa 100 udaraca štapom, a za konzumaciju alkohola predviđeno je 40 udaraca.
Kako navodi Azharul Husna, koordinator indonezijske organizacije za ljudska prava Kontras u Acehu, provođenje ove kazne nije dovoljno jasno regulirano te smatra da bi pravila trebalo unaprijediti da bi se osigurale odgovarajuća skrb i zaštita osoba nakon kažnjavanja.
Par kažnjen jer su ih zatekli nasamo
Pripadnik islamske policije kažnjen je pak s 23 udarca, kao i njegova partnerica, jer su zatečeni zajedno na privatnom mjestu.
'Zatečen je nasamo s njom u njezinoj kući', rekao je za BBC Indonesia Muhamad Rizal, šef islamske policije u Acehu, dodavši da će policajac zbog toga biti otpušten.
Aceh je jedina pokrajina u Indoneziji s muslimanskom većinom u kojoj se šerijat formalno provodi kroz lokalno zakonodavstvo, a brojni prekršaji kažnjavaju se javnim udaranjem štapom.