Par u Indoneziji kažnjen sa 140 udaraca zbog seksa i alkohola: Djevojka se onesvijestila

21-godišnjakinja se onesvijestila nakon što su je tri policajke naizmjenično udarale štapom od ratana. Kada se srušila, odnijele su je s pozornice i prevezle u vozilo hitne pomoći, javlja BBC. Par je kažnjen u četvrtak, uz još četvero ljudi, među kojima je bio i pripadnik islamske policije. Svi su proglašeni krivima za kršenje šerijatskih propisa.

Javno kažnjavanje uobičajeno je za kršenje islamskog zakona u vjerski konzervativnoj pokrajini Acehu. Takva praksa godinama izaziva oštre kritike organizacija za ljudska prava te je smatraju okrutnom i ponižavajućom.

Seks izvan braka - 100 udaraca štapom

Naime, prema kaznenim odredbama koje se primjenjuju u Acehu, spolni odnos izvan braka kažnjava se sa 100 udaraca štapom, a za konzumaciju alkohola predviđeno je 40 udaraca.

Kako navodi Azharul Husna, koordinator indonezijske organizacije za ljudska prava Kontras u Acehu, provođenje ove kazne nije dovoljno jasno regulirano te smatra da bi pravila trebalo unaprijediti da bi se osigurale odgovarajuća skrb i zaštita osoba nakon kažnjavanja.