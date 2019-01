Papa Franjo se boji krvoprolića u Venezueli i ostaje pri svećeničkom celibatu

Papa Franjo, zabrinut zbog nasilja u Venezueli, rekao je u ponedjeljak da se boji "krvoprolića" u toj zemlji, na tiskovnoj konferenciji održanoj u zrakoplovu kojim se vraćao u Rim nakon boravka u Panami

"Teško mi je zbog svega što se u ovom trenutku događa u Venezueli i zato bih htio da se dogovore", premda dogovor ne mora donijeti najbolje rješenje. Potrebno je "pravedno i mirno rješenje", istaknuo je, ne želeći dodati ništa više jer, rekao je, to bi bilo "nerazborito" u ovim napetim okolnostima.

"Čega se bojim? Krvoprolića", odgovorio je Papa na novinarsko pitanje o stanju u Venezueli, gdje me "jako zabrinjava problem nasilja".

Sveti Otac je odlučno otklonio mogućnost ukidanja celibata koji vrijedi za svećenike Katoličke Crkve i rekao da je to "dar Crkvi" koji ne može biti "stvar izbora".

"Osobno mislim da je celibat dar Crkvi. Drugo, nisam za to da celibat bude stvar izbora. Ne", rekao je Papa, odgovarajući na pitanje o eventualnoj ženidbi svećenika i ređenju oženjenih muškaraca u Rimokatoličkoj Crkvi.

Ipak je spomenuo "neke mogućnosti za zabitna područja", navodeći primjer otoka u Tihom oceanu i Amazonije kada za to "postoji pastoralna potreba". "To je stvar o kojoj razgovaramo s teolozima, to nije moja odluka", oprezno je dodao.

Obveza celibata uvedena je u Rimokatoličkoj crkvi u 11. stoljeću.